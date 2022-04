Stand: 14.04.2022 07:24 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

A7 wegen Unfalls gesperrt

Bei einem Auffahrunfall sind am Morgen auf der A7 bei Kaltenkirchen Richtung Hamburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei war ihr Pkw auf einen Lkw aufgefahren - das Fahrzeug geriet so stark unter den Lastwagen, dass der Fahrer des Autos und seine Beifahrerin noch an der Unfallstelle starben. Die A7 ist wegen Bergungsarbeiten noch gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 07:00

Bürgermeister von Eutin in der Kritik

Die SPD in Ostholstein verlangt vom gerade erst gewählten Eutiner Bürgermeister Christoph Gehl, sein Amt nicht anzutreten. Grund sind laut Kreisvorstand massive Untreue-Vorwürfe. Gehl hatte sich als Schatzmeister der Kreis-SPD mehr als 40.000 Euro auf sein eigenes Konto überwiesen. Das war am Wochenende bei internen Prüfungen aufgefallen. Gehl hat die Vorwürfe eingeräumt und die Summe inzwischen zurückgezahlt. Dennoch schaltete die Partei die Lübecker Staatsanwaltschaft ein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 07:00

Andrang bei Tafeln im Land

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein können viele Tafeln den Zustrom von Bedürftigen kaum noch bewältigen. Die Tafeln in Lübeck und Norderstedt haben nach eigenen Angaben inzwischen eine Sonderausgabe für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. In Norderstedt mussten die Ausgaben wegen des Andrangs schon rationiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 07:00

24.000 Lehrer für geflüchtete Kinder benötigt

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) rechnet mit bis zu 400.000 geflüchteten ukrainischen Schulkindern in Deutschland. Prien, derzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man bräuchte dafür 24.000 Lehrkräfte. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen könnten. Davon würden sicherlich 40 Prozent Schülerinnen und Schüler sein, so Prien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 06:00

Stau am Osterwochenende erwartet

Für das Osterwochenende sollten Autofahrer mehr Zeit für Fahrten zu Familienbesuchen oder in Kurzurlaube einplanen. Der ADAC rechnet vor allem dort mit Staus, wo auch gebaut wird: auf der A7 vor dem Elbtunnel, aber auch am Bordesholmer Dreieck sowie auf der A21 zwischen Bad Segeberg Süd und Leezen. Ein ADAC-Sprecher rät Autofahrern, wenn möglich am Karfreitag zu fahren, weil dann erfahrungsgemäß weniger los sei auf den Straßen als heute am Gründonnerstag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz im Tagesvergleich fast unverändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nun bei einem Wert von 1.132,2 (Vortag: 1.133,7). Innerhalb eines Tages wurden 6.300 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 13.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 579.129. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 13 neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.364. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 08:00

In Kiel: Handball-Nationalteam gegen Färöer

Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die Playoffs um die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Außenseiter Färöer setzten sie sich am Abend mit 34:26 durch. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason hat nun beste Chancen, sich für das Turnier Anfang 2023 in Polen und Schweden zu qualifizieren. Die Entscheidung fällt beim Rückspiel am Sonnabend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 06:00

Heimsieg für den VfB Lübeck

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat den zweiten Sieg in Folge gefeiert und gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen mit 1:0 gewonnen. Dadurch verbesserten sich die Lübecker auf den siebten Tabellenplatz. Das Spiel hatte mit zwölfminütiger Verspätung begonnen, weil Schiedsrichter Florian Pötter die Spielkleidung monierte. Beide Mannschaften wollten in grünen Hosen spielen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2022 06:00

Wetter: Viele Wolken, wenig Sonne

Der Morgen beginnt stark bewölkt im Süden des Landes, im Rest des Landes gibt es oft Frühnebel und viele Wolken. Im Laufe des Tages sind freundliche Abschnitte mit Sonne möglich. Am Nachmittag kann es dann örtlich wieder regnen. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in List auf Sylt, 12 Grad in Glücksburg (Ostsee) bis 17 Grad in Ahrensburg. Der Wind weht schwacher bis mäßig, an der See teils frisch aus West bis Nordwest. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 8 Grad auf Föhr bis 16 Grad in Geesthacht.

