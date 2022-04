Stand: 13.04.2022 07:17 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Bauhandwerk erwartet wirtschaftliche Probleme

Baubetriebe und Handwerk im Land stellen sich auf schwierige Zeiten ein. Nach Angaben der Handwerkskammern im Land gerieten bereits durch die Corona-Pandemie Lieferketten ins Stocken. Durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine verschlechtere sich die Lage erneut. Demnach würden sich massive Probleme bei der Materialbeschaffung und mit den explodierenden Energiekosten abzeichnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 07:00

Oberbürgermeister Kämpfer präsentiert Programm für Kieler Woche

Nach zwei pandemiebedingt deutlich kleineren Ausgaben plant die Stadt Kiel erstmals wieder eine herkömmliche Kieler Woche. Die konkreten Pläne für das Sommerfest vom 18. bis 26. Juni will Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) heute Mittag vorstellen. Im Vorfeld war von einem friedlichen Fest der Gemeinsamkeiten, Begegnungen und musikalischen Überraschungen die Rede, das angesichts des Krieges in der Ukraine auch ein Zeichen für Völkerverständigung, Solidarität und Weltoffenheit setzen soll. Im vergangenen Jahr hatte sich die Kieler Woche pandemiebedingt vor allem um maritime Erlebnisse wie die Segelregatten vor Kiel-Schilksee und die traditionelle Windjammerparade auf der Förde gedreht. Große Flanierbereiche an der Kiellinie und Musikbühnen in der Innenstadt gab es nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 14:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 1.133,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.133,7 (Vortag: 1.149,0). Innerhalb eines Tages wurden 7.196 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 12.4.). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sieben neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.351. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 08:00

Tausende Corona-Impfdosen vor dem Verfall

In Deutschland verfallen gerade Millionen von Corona-Impfdosen. Die Bereitschaft sich gegen das Virus impfen zu lassen, ist in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken. Auch in Schleswig-Holstein sind tausende Dosen betroffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hält das Land Schleswig-Holstein aktuell 91.600 Impfdosen bereit. Die 11.600 Dosen Novavax verfallen Ende Juli, die etwa 80.000 Dosen mRNA-Impfstoff von Moderna und Biontech Mitte Juli beziehungsweise Ende September. Verimpft werden derzeit im Schnitt pro Woche über Impfstellen und mobile Impfteams etwa 11.000 Dosen - mit sinkender Tendenz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 06:00

Zinstief ist vorbei: Immobilienkäufer müssen mehr zurückzahlen

Eine Analyse des Lübecker Kreditvermittlers Dr. Klein ergibt, dass sich Menschen, die eine Immobilie finanzieren wollen, nun doppelt so viel Geld von den Banken leihen wie vor zehn Jahren. Die durchschnittliche Summe für Baufinanzierungen lag im vergangenen Jahr bei 388.000 Euro. Ganz aktuell sorgen außerdem die Inflation und der Krieg in der Ukraine für steigende Preise und Zinsen. Im Dezember war es laut Dr. Klein-Vorstand Michael Neumann noch möglich, eine Finanzierung für zehn Jahre mit einem Zinssatz von 0,7 Prozent abzuschließen. Aktuell liegt dieser "Bestzins" fast dreimal so hoch - bei knapp zwei Prozent. Tendenz steigend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 06:30

Wetter: Sonne-Wolken-Mix

Heute gibt es zunächst einen meist trockenen Wechsel aus Sonne und Wolken, in den östlichen Landesteilen bleibt es zum Teil länger heiter. Im Tagesverlauf gibt es von Westen her dichtere Wolken, dabei kommt es zunächst nur vereinzelt, am späteren Nachmittag und Abend gebietsweise zu Schauer. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals sind vereinzelt Gewitter möglich. Am längsten trocken bleibt es von Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg bis nach Ostholstein. Die Höchstwerte: 14 Grad in Heiligenhafen und bis 22 Grad in Geesthacht, in Nordfriesland ist es kühler mit 11 bis 15 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2022 07:00

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2022 | 07:00 Uhr