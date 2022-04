Stand: 12.04.2022 07:20 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Zwei Jugendliche legten mehrere Brände in Schwarzenbek

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am Wochenende gleich mehrere Male innerhalb weniger Stunden gebrannt. Ein 12- und ein 14-Jähriger konnten als Tatverdächtige bereits ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Erst brannte Samstag eine Kunststoffbox, einen Tag später brannten ein Restmüllcontainer, kurze Zeit später bemerkten Zeugen Feuer in der Grund- und Gemeinschaftsschule in der Breslauer Straße. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen ein Brandsatz durch ein gekipptes Fenster geworfen. Die Feuerwehr konnte alle Brände rechtzeitig löschen. Die Kriminalpolizei Geesthacht nimmt nun weitere Zeugenhinweise entgegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 08:00

Preise in Bars und Restaurants steigen

Gastronomen im Land erhöhen teilweise ihre Preise. Laut Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sind die Kosten für Restaurant-Besitzer durch den Ukraine-Krieg um bis 25 Prozent nach oben gegangen. So seien die Preise einiger Lebensmittel förmlich explodiert. Daher seien viele Gastronomen nun gezwungen, mehr Geld für ihre Speisen zu verlangen, so der Dehoga. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 07:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht auf 1.149

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht angestiegen. Am Montag betrug die Zahl der registrierten Neuinfektionen 1.149 je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - vor einer Woche lag der Wert bei rund 1.340. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete der Kreis Dithmarschen, den niedrigsten Wert hat der Kreis Steinburg. Das Robert Koch-Institut rechnet damit, dass es bei den Neuinfektionen eine hohe Dunkelziffer gibt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 600 Patienten in Kliniken - ein Patient weniger als tags zuvor. Von ihnen wurden 64 (Vortag: 46) auf einer Intensivstation behandelt und 23 (Vortag: 19) beatmet. Gestern wurde vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 06:30

Urteil wegen sexuellen Missbrauchs erwartet

Das Landgericht Flensburg will heute sein Urteil gegen einen 35-Jährigen aus Nordfriesland wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verkünden. Der Mann aus Niebüll soll sich im Netz als Jugendlicher ausgegeben und Kinder angelockt haben, die er teils an Freier aus dem Raum München vermittelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und zehn Monaten, der Verteidiger des Angeklagten hat vier Jahre beantragt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 06:30

Wetter: Wolkig mit sonnigen Phasen

Heute gibt es neben durchziehenden, phasenweise dichteren Wolkenfeldern auch zeitweilig Sonnenschein bzw. einige freundliche Abschnitte, zudem bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in Satrup und bis 16 Grad in Wedel, direkt an der Ostsee kühler ist es kühler mit 9 bis 11 Grad. Es gibt schwachen bis mäßigen, an der See teils frischen, später stark böigen Ost- bis Südostwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2022 07:00

