Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Holstein Kiel trifft auf den HSV: Verlieren verboten

Heute um 13:30 Uhr hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel den Nordrivalen HSV zu Gast. Während die "Störche" die Punkte im Abstiegskampf benötigen, dürfen sich die Hamburger keinen Patzer im Aufstiegsrennen erlauben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2022 13:30

Steigende Preise an der Zapfsäule rufen Kriminelle auf den Plan

Die stark gestiegenen Preise für Benzin und Heizöl haben in Schleswig-Holstein zu einem Anstieg der Kriminalität geführt. Seit einigen Wochen würden vermehrt Fälle von Tankbetrug und Kraftstoffdiebstahl registriert, sagte die Pressesprecherin des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein, Carola Jeschke. Wurden in der elften Kalenderwoche noch 49 Fälle von Tankbetrug und 22 Fälle von "Benzinklau" gemeldet, waren es eine Woche später bereits 58 Fälle von Tankbetrug und 33 Fälle von Kraftstoffdiebstahl. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2022 10:00

Kunstauktionen in Flensburg und Lübeck für Ukraine

Um der Ukraine zu helfen, findet am Sonntag eine Kunstauktion in Flensburg statt. Im Museum Robbe & Berking Yachting Heritage Centre am Flensburger Harniskai können Besucher ab 14 Uhr auf insgesamt mehr als 70 Werke bieten. Die Schätzpreise liegen zwischen 90 und 11.000 Euro. Zu den Werken, die unter den Hammer kommen, gehören auch zwei Bilder des Künstlers Christopher Lehmpfuhl. Eine ähnliche Aktion gibt es auch in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2022 11:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter auf 1.140,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.140,2 (Vortag: 1.151,5). Innerhalb eines Tages wurden 1.764 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 9.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 557.338. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle keine neuen Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.340. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin der Kreis Ostholstein mit 1.471,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2022 08:00

Ofen in Sankt Peter-Ording explodiert - Haus unbewohnbar

Nach der Explosion eines Ofens in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Der wasserführende Ofen war am Samstagabend aus unklarer Ursache explodiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. Dadurch wurde eine Hauswand stark beschädigt. Die Hauseigentümer waren nach Angaben des Sprechers zum Zeitpunkt der Explosion nicht vor Ort. Verletzte gab es ihm zufolge nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2022 08:00

Feuer beschäftigt Einsatzkräfte in Husumer Altstadt

Ein Feuer in der Altstadt hat in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr in Husum beschäftigt. In einem leerstehenden Haus war laut Polizei ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab. Verletzte gab es nach Angaben des Sprechers nicht. Am Sonntagmorgen war der Einsatz noch nicht beendet. Beamte waren vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2022 08:00

Das Wetter: Sonne und Schauer

Heute Nachmittag gibt es neben Sonnenschein längere wolkige Phasen und gelegentlich Schauer, die später wieder nachlassen. Zum Abend hin bleibt es vielerorts trocken. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 9 Grad. An der See gibt es Böen und starken bis stürmischen West- bis Nordwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2022 08:00

