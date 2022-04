Stand: 09.04.2022 10:37 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Lübeck beschließt Begrenzung von E-Rollern

Die Stadt Lübeck hat mit fünf Anbietern eine Begrenzung der Anzahl von E-Rollern beschlossen. Maximal 2.000 E-Scooter dürfen jetzt durch Lübeck rollen, teilte der Stadtverkehr Lübeck mit. Das E-Roller-Aufkommen solle so gesteuert werden, dass das Stadtbild nicht allzu sehr darunter leide, hieß es. Denn in Lübeck und Kiel erreichen Polizei und Ordnungsamt immer wieder Beschwerden über falsch abgestellte und achtlos liegengelassene E-Roller. Kiel arbeitet derzeit an einem Konzept, das feste Stationen zum Abstellen von E-Rollern sowie Sperrbereiche vorsieht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 11:00

Scholz unterstützt Losse-Müller in Lübeck

Einen Monat vor der Landtagswahl will SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller heute die heiße Wahlkampf-Phase für die Sozialdemokraten einläuten. Bei einer Kundgebung am Vormittag in der Lübecker Altstadt bekommt Losse-Müller Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er soll eine Rede halten. Gleichzeitig wollen Demonstranten in unmittelbarer Nähe gegen die Corona-Politik der Bundesregierung protestieren. Sie haben laut Stadt eine Kundgebung mit rund 500 Teilnehmern angemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 10:00

Autofahrer fährt in Wohnhaus im Kreis Herzogtum Lauenburg

In Sahms (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht auf Sonnabend ein Autofahrer in ein Wohnhaus gefahren. Er hatte nach ersten Ermittlungen Gas und Bremse verwechselt, fuhr mit seinem Wagen zunächst durch eine Hecke und krachte dann gegen die verglaste Front des Erkers eines Einfamilienhauses. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Unfallwagen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren zehntausend Euro. Das Haus kann offenbar weiter bewohnt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 10:00

Corona: Weiter Personalmangel in Krankenhäusern

Viele Krankenhäuser haben offenbar Probleme, weil wegen der Corona-Pandemie Personal ausfällt. Nach Angaben des Verbands leitender Krankenhausärzte müssen in sechs von zehn Kliniken noch immer Operationen verschoben werden. Das geht aus einer Umfrage des Verbands unter seinen Mitgliedern hervor. 20 Prozent der Befragten halten die Notfallversorgung für gefährdet. Verbands-Präsident Michael Weber sagte, in den Krankenhäusern sei die Pandemie noch nicht vorbei. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen geht aktuell weiter zurück, das Robert-Koch-Institut meldet rund 150.000 neue Fälle - vor einer Woche lag die Zahl noch bei knapp 200.000. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 10:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter auf 1.151,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.151,5 (Vortag: 1.168,7). Innerhalb eines Tages wurden 5.315 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 8.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 555.574. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.340. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 08:00

Sperrung der A7 bei Henstedt-Ulzburg aufgehoben

Am Freitagmittag waren nach einem Hagelschauer bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) zwölf Fahrzeuge auf der A7 ineinander gefahren. 40 Menschen wurden verletzt, die meisten leicht. Vier kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Ab Bad Bramstedt war die Fahrbahn Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. Schon in der Nacht war ganz in der Nähe ein Lkw verunglückt und die Strecke Richtung Norden gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 08:00

Noch kein Urteil im Itzehoer Jetski-Prozess

Im Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen einen Mann aus Ellerau (Kreis Segeberg) ist am Freitag vor dem Amtsgericht Itzehoe noch kein Urteil gesprochen worden. Ihm wird vorgeworfen, im August 2020 mit einem Jetski auf der Elbe einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Er war nachts vom Hafen in Kollmar (Kreis Steinburg) aus mit Begleiterin trotz eines Nachtfahrverbotes mit dem Jetski auf die Elbe gefahren. Beide hatten Drogen und Alkohol konsumiert. Sie waren dann am Leitdamm Pagensand verunglückt. Der Mann erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und leidet bis heute an Sprachstörungen. Seine Begleiterin starb zehn Tage nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen. Da bislang nicht geklärt werden konnte, wer beim Unfall am Steuer saß, soll ein Gutachter hinzugezogen werden. Nächster Verhandlungstermin ist der 29. April. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 08:00

Das Wetter: Graupel und stürmisch

Heute Nachmittag gibt es neben Sonnenschein und trockenen Abschnitten im Verlauf vermehrt Wolken, dazu einige Schauer, vereinzelt auch Graupelgewitter. Maximal erreichen die Temperaturen 7 bis 9 Grad. Es ist windig mit starken bis stürmischen Böen, vereinzelt gibt es auch Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2022 08:00

