Stand: 07.04.2022 08:13 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung stark gestiegen

Fälle, in denen Jugendämter in Schleswig-Holstein Kindeswohlgefährdung feststellten, sind laut Zahlen des Statistikamtes Nord von 2019 auf 2020 um 30 Prozent gestiegen. Die Pandemie hat das Problem deutlich verstärkt. Insgesamt wurden die Jugendämter 2020 in 6.239 Fällen eingeschaltet, um zu überprüfen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorlag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 12:00

Camping in SH äußerst beliebt

Der Camping-Boom in Schleswig-Holstein scheint ungebrochen. Laut Tourismusagentur zeichnet sich schon jetzt ab, dass wieder sehr viele Menschen ihren Urlaub auf den insgesamt knapp 300 Plätzen im Land verbringen werden. Laut Sprecherin Manuela Schütze gab es im vergangenen Jahr Übernachtungen in Höhe von 5,3 Millionen - eine Million mehr als im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019. Der Trend beim Camping geht demnach eindeutig in Richtung Komfort und Luxus. Das bestätigen sowohl die Tourismusagentur als auch der Verband der Campingwirtschaft. Viele Betreiber investieren derzeit in sanitäre Anlagen, Saunen, Restaurants und moderne Technik. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 07:00

Schlei: Seenotretter bergen drei junge Kanufahrerinnen

Freiwillige der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben drei Mädchen auf der Schlei gerettet. Die Teenager waren demnach am Mittwoch in einem Kanu unterwegs und mehrere hundert Meter vom Land entfernt. Laut DGzRS hatten sie wohl den stürmischen Wind unterschätzt und so gelangten sie dann nicht mehr aus eigener Kraft zurück ans Ufer. Ein aufmerksamer Hafenmeister alarmierte die Seenotretter, die die drei durchgefrorenen aber ansonsten unverletzten Mädchen wenig später an Land brachten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt leicht auf 1.178,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.178,1 (Vortag: 1.290,2). Innerhalb eines Tages wurden 5.988 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 6.4.). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.328. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 08:00

Lauterbachs Vorgehen bei der Isolationspflicht verärgert Landespolitik

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) reagierte verärgert auf den Rückzieher von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er nannte es "unprofessionell", dass Lauterbach seine Entscheidung erst in einer Fernseh-Talkshow bekannt gibt, bevor er seine Länderkollegen darüber informiert. Der Unternehmensverband Nord findet es richtig, dass Erkrankte sich zwingend isolieren, um gesunde Mitarbeiter zu schützen. Auch der Landes-Sozialverband ist froh, dass die Anordnung weiter gelten soll. Denn Vorerkrankte und Ältere seien durch das Corona-Virus stark gefährdet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 06:00

Erneuerbare Energien: SH bewertet "Osterpaket" weitgehend positiv

Die Bundesregierung will die Energiewende deutlich beschleunigen. Das "Osterpaket" soll die gesetzlichen Grundlagen für den verstärkten Ausbau von Wind- und Solarkraft schaffen. Der neue Status ist aus Sicht des Landesverbandes für Erneuerbare Energien dringend nötig. Zwar seien die Flächen in Schleswig-Holstein für neue Windanlagen mit der Regionalplanung vorausgewählt, doch oft stocke dann die Genehmigung, so Geschäftsführer Marcus Hrach. Das werde nun einfacher. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) befürchtet, dass der Windkraft-Wildwuchs der Anfangsjahre nun nicht mehr zurückgebaut werde. Außerdem kämen jetzt Naturschutzflächen auf der Nordsee für die Windkraft in Betracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2022 06:00

Wetter: Viel Regen und Sturm möglich

Der Tag startet stark bewölkt und mit teils kräftigem Regen, der zum Nachmittag auf die Ostsee und über das Lauenburgische abzieht. Von Nordfriesland und der Westküste her gibt es später größere Auflockerungen. Neben trockenen Abschnitten sind aber immer wieder Schauer mit Graupel und sogar Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad auf Sylt bis 10 Grad in Ratzeburg. Dazu gibt es frischen bis starken Südwest- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen bei kräftigeren Schauern und Gewittern. An der Küste kann es Sturmböen geben, auf den Inseln vereinzelt schwere Sturmböen. Deshalb sind auch erhöhte Wasserstände an der Nordsee sowie an der Elbe möglich.

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2022 | 08:00 Uhr