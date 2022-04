Stand: 06.04.2022 07:40 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Eierpreise steigen wegen Krieg in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die Preise für Eier aus. Laut Geflügelwirtschaftsverband Schleswig-Holstein müssen die Produzenten pro Ei jetzt im Schnitt zwei Cent mehr nehmen. Hintergrund sind demnach nicht nur die gestiegenen Energie-, Transport- und Verpackungskosten - außerdem war die Ukraine bis zum Krieg einer der größten Lieferanten für Bio-Futtermittel. Weil von dort nicht mehr geliefert wird und die Futterpreise steigen, können einige Öko-Eier nach Angaben der Produzenten mittlerweile schon mehr als 60 Cent kosten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 1.290,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.290,2(Vortag: 1.341,7). Innerhalb eines Tages wurden 8.007 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 5.4.). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle neun neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.323. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:00

Friesisch in der Schule? Unmut bei Minderheit

Die friesische Minderheit hat sich mit einem offenen Brief an Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gewandt. Für Ärger sorgt dabei der immer seltener angebotene Friesisch-Unterricht: Nach Angaben des Friisk Foriining hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen zehn Jahren fast halbiert. Derzeit bekommen nur noch 760 Kinder und Jugendliche Unterricht in friesischer Sprache. Aktuell steht das Friesische an 14 Schulen auf dem Lehrplan, vor zwei Jahren waren es noch zwei mehr. Für weiteren Unmut sorgen demnach die oft fehlenden Unterrichtsmaterialien und die für die Friesen ärgerliche Tatsache, dass der Unterricht meistens freiwillig und kein Pflichtfach ist - wie zum Beispiel an der dänischen Schule in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 06:00

Nach Kartoffellaster-Unfall: Eine Spur auf A20 bei Lübeck wieder frei

Nach dem Lkw-Unfall auf der A20 bei Lübeck ist dort eine Fahrbahn in jede Richtung wieder frei. Dort war laut Polizei gestern ein mit Kartoffeln beladener Sattelzug umgestürzt. Der Lastwagenfahrer hatte kurz hinter dem Rastplatz "Auf dem Karkfeld" aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Sattelzug kippte auf die Mittelleitplanke und die Kartoffeln verteilten sich auf der gesamten Gegenfahrbahn. Die A20 war an der Stelle wegen der Aufräumarbeiten bis in den Abend gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 07:00

Kappeln: Schleibrücke wegen Arbeiten nur einspurig

Die Schleibrücke Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bekommt ein neues Brückendrehlager. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) haben die Arbeiten am Montag um 7 Uhr in der Früh begonnen und werden voraussichtlich noch bis Freitag 17 Uhr andauern. In Folge der Bauarbeiten muss die südliche Klappenseite gesperrt werden. Der Verkehr wird währenddessen in beide Fahrtrichtungen einspurig über die nördliche Seite geleitet. Für Schiffe auf der Schlei ist die Durchfahrt in dieser Zeit nicht möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Wetter

Heute dichte Wolken und zeitweise Regen, im Verlauf sich tendenziell verstärkend. Höchstwerte 9 Grad auf Pellworm bis 11 Grad in Glückstadt. Mäßiger bis frischer West- bis Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

