Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 1.341,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.341,7 (Vortag: 1.339,2). Innerhalb eines Tages wurden 7.715 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 4.4.). Das nördlichste Bundesland liegt mit der Inzidenz unter dem Bundesdurchschnitt, der laut Robert Koch-Institut 1.424,6 (Stand: 4.4.) betrug. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 365.400 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.314. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:00

Spargelsaison startet in Schleswig-Holstein

Heute wird in Schleswig-Holstein offiziell die Spargelsaison eröffnet. In diesem Jahr wird das Gemüse besonders früh angestochen, weil das Wetter in den vergangenen Wochen auf den Feldern für gute Bedingungen gesorgt hat. Der Preis wird allerdings steigen. Grund: Die Kosten für Energie und Personal sind erheblich gestiegen. Vom Diesel für den Traktor bis zum höheren Mindestlohn. Insgesamt wird in Schleswig-Holstein auf mehr als 400 Hektar Spargel angebaut. Die Erntemenge lag nach Angaben der Landwirtschaftskammer zuletzt zwischen 1.500 und 1.600 Tonnen im Jahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 07:00

Elektrische Züge für Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein will als erstes Bundesland im großem Stil Akku-Triebzüge einsetzen. Vertreter der Nordbahn haben zusammen mit Verkehrsminister Buchholz (FDP) einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Demnach sollen die elektrischen Züge ab Dezember kommenden Jahres auf Strecken fahren, die keine Oberleitung haben. Die Akkus werden dann an Bahnhöfen aufgeladen. Mit dem Schritt soll laut Buchholz 26.000 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 18:00

Viele tragen weiter Maske

Viele Menschen in Schleswig-Holstein tragen offenbar weiter beim Einkaufen eine Maske, obwohl das keine Pflicht mehr ist. Das teilte eine Sprecherin des Handelsverbands Nord mit. Nach ersten Rückmeldungen waren demnach am verkaufsoffenen Sonntag in den Bädern rund zwei Drittel der Kunden weiter mit Maske unterwegs. Wer keine Maske trug, habe besonders auf Abstand geachtet, so die Sprecherin. Das war auch am Montag größtenteils der Fall. Etwas lockerer ging es offenbar in einigen Tankstellen oder kleineren Läden zu. Vom Hausrecht Gebrauch macht laut Handelsverband kaum jemand. Der Handel hofft demnach auf steigende Umsätze. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 17:00

Mordprozess Dänischenhagen: Täter muss lebenslang in Haft

Im Fall der drei im Mai 2021 getöteten Menschen in Dänischenhagen und Kiel hat das Kieler Landgericht das Urteil verkündet. Der Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde der Tat schuldig gesprochen und muss lebenslang in Haft. Außerdem stellte das Gericht eine besonders schwere Schuld fest. Der Mann hatte in dem Verfahren zugegeben, mit einer Maschinenpistole auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren neuen Bekannten gefeuert zu haben. Anschließend erschoss er einen zweiten Mann mit einer Pistole. Schon vor dem Urteil hatten die Verteidiger angekündigt, Revision zu beantragen - der Fall könnte nochmal neu verhandelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 17:00

Wetter: Überwiegend sonnig

Heute gibt es neben vielen Wolken im Tagesverlauf auch Auflockerungen, gerade von der dänischen Grenze bis zur Lübecker Bucht sind auch freundliche Phasen dabei. Und dort bleibt es meist trocken, während im übrigen Land im Verlauf einzelne Schauer möglich sind. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Föhr und bis 8 Grad in Lübeck. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 5 Grad auf Pellworm und bis 7 Grad in Travemünde.

