Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Helgoland-Fähren bleiben in Büsum

Weil es stürmisch werden soll, fahren heute von Büsum (Kreis Dithmarschen) und dem niedersächsischen Cuxhaven keine Fähren nach Helgoland. Das haben die jeweiligen Reedereien mitgeteilt. Die Fahrt von Büsum aus ist auch für morgen abgesagt. Tickets werden nach Angaben der Reederei nicht automatisch erstattet und gelten auch nicht an einem anderen Tag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 09:00

Viele tragen weiter Maske

Viele Menschen in Schleswig-Holstein tragen offenbar weiter beim Einkaufen eine Maske, obwohl das keine Pflicht mehr ist. Das teilte eine Sprecherin des Handelsverbands Nord mit. Nach ersten Rückmeldungen waren demnach gestern in den Bädern rund zwei Drittel der Kunden weiter mit Maske unterwegs. Wer keine Maske trug, habe besonders auf Abstand geachtet, so die Sprecherin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 08:00

Mordprozess Dänischenhagen: Urteil soll am Nachmittag fallen

Im Fall der drei im Mai 2021 getöteten Menschen in Dänischenhagen und Kiel will das Kieler Landgericht heute Nachmittag das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er hat in dem Verfahren zugegeben, mit einer Maschinenpistole auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren neuen Bekannten gefeuert zu haben. Anschließend erschoss er nach eigener Aussage einen zweiten Mann mit einer Pistole. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 07:00

Feuer in Pinneberger Fabrikhalle

In Pinneberg hat es gestern am frühen Abend in einer Lagerhalle gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren Baumaterialen in der alten Fabrikhalle in der Hermannstraße in Brand geraten. Nach einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 07:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 1.339,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.339,2 (Vortag: 1.369,0). Innerhalb eines Tages wurden 942 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 3.4.). Die höchste Inzidenz gibt es in Kiel mit 2.130,2, die niedrigste im Kreis Herzogtum Lauenburg mit 903,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 07:00

Schwebefähre Rendsburg für einige Tage außer Betrieb

Erst vor rund einem Monat ist die Rendsburger Schwebefähre wieder in Betrieb genommen worden.Doch Fußgänger und Autofahrer müssen ab heute vorerst auf die Abkürzung über den Nord-Ostsee-Kanal verzichten. Der Grund sind noch ausstehende Restarbeiten an der Konstruktion. Spätestens Mitte April - und noch rechtzeitig zum Osterwochenende - soll die Fähre wieder den Betrieb aufnehmen. | Sendedatum Schleswig-Holstein Magazin 04.04.2022 07:00

Streik in Flensburger Sozial- und Erziehungseinrichtungen

Im Tarifkonflikt im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst hat die Gewerkschaft ver.di für heute zu einem ganztägigen Warnstreik in Flensburg aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers sind davon neben Kindergärten unter anderem auch Schulbetreuungen und die Jugendämter betroffen. Ver.di fordert für die Beschäftigten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen - zum Beispiel mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit. Für Dienstag sind Warnstreiks in Eckernförde geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 06:00

Stürmisches Wetter und Regen

An der Nordsee können heute Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gibt es verbreitet Regen und Temperaturen zwischen sieben und neun Grad. Erst gegen Abend lassen Sturm und Regen langsam nach. In der Nacht zum Dienstag soll es nach der DWD-Prognose bei Tiefstwerten um vier Grad etwas auflockern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2022 06:00

