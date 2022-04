Stand: 03.04.2022 11:00 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Einkaufen in SH wieder ohne Maske möglich

Die Landesregierung lässt weitere Corona-Regeln in Schleswig-Holstein auslaufen. So fällt heute in einigen Bereichen die Maskenpflicht weg. Beispielsweise bei größeren Veranstaltungen in Innenräumen oder beim Einkauf. Zu den ersten Orten im Land, in denen wieder ohne Maske geshoppt werden darf, gehören heute die verkaufsoffenen Städte wie Ratzeburg, Bad Oldesloe oder auch die Tourismusorte, in denen die Bäderverordnung gilt. Der Handelsverband Nord hofft, dass durch den Wegfall der Maskenpflicht wieder mehr Kunden in die Geschäfte kommen und die Umsätze wieder steigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2022 11:00

SG Flensburg-Handewitt spielt unentschieden gegen Rhein Neckar Löwen

In der Handball-Bundesliga spielte die SG Flensburg-Handewitt am Sonnabend bei den Rhein Neckar Löwen unentschieden. Am Ende stand es 29 zu 29. Ein Tor von Kreisläufer Johannes Golla in der letzten Sekunde rettete den Flensburgern vor mehr als 5.000 Fans mindestens noch einen Punkt. Flensburgs Torwart Kevin Möller hielt hinter einer guten Abwehr mehr als die Hälfte aller Würfe auf sein Tor. Mit dem Unentschieden hat die SG im Kampf um Platz zwei und der damit verbundenen Qualifikation für die CL erneut an Boden verloren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2022 08:00

Trockenheit sorgt für Probleme in der Landwirtschaft

Das trockene Wetter im März setzt der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein zu. Die Bauern klagen über starke Trockenheit der Böden. Betroffen sind vor allem Landwirte im Süden des Landes, weil es hier häufiger sandige Böden gibt. Diese speichern die Feuchtigkeit schlechter. In Roseburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) fielen im vergangenen Monat beispielsweise nur sieben Millimeter Niederschlag. Ein Jahr zuvor waren es noch mehr als 40 Millimeter. Einige Landwirte befürchten deshalb eine schlechte Ernte - etwa bei der Wintergerste. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2022 11:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 1.369,0

Mit einem Wert von 1.369,0 (Vortag: 1.446,0) fällt die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag in Schleswig-Holstein erneut geringer aus. Innerhalb eines Tages wurden 1.542 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 2.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 520.425. Viele Kreise haben am Sonntag allerdings keine neuen Zahlen übermittelt. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.307. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2022 08:00

Aufräumarbeiten nach Bombensprengung

Auf dem Gelände der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems hat nach der Sprengung der Weltkriegsbombe am Freitag das große Aufräumen begonnen. Nach Angaben der Werft sind die Schäden geringer als zunächst angenommen. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist aber noch unbekannt, so ein Sprecher von Thyssenkrupp Marine Systems. Wichtig ist aus Sicht der Werft vor allem, dass die Maschinen für den Bau der U-Boote offenbar nicht beschädigt wurden. Zur Sicherung war vor der Sprengung extra eine Wand aus Schiffs-Containern schützend vor den Maschinen aufgebaut worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2022 18:00

Wetter für SH: Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern

Heute gibt es im Land einen Wechsel aus Sonnenschein und dichteren Wolken. Im Laufe des Tages von der Nordsee her Schauer, bei stärkeren Intensitäten teils mit Graupel oder Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in St. Peter-Ording bis 9 Grad in Neumünster. Der Wind weht mäßig bis frisch, mitunter stark böig aus Nordwest bis West. Am Abend dann 5 Grad in Gelting bis 7 Grad in Kellinghusen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2022 08:00

