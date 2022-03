Stand: 26.03.2022 12:09 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Neun-Euro-Ticket für ÖPNV kommt in SH spätestens im Mai

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) plant das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr spätestens zum 1. Mai in Schleswig-Holstein einzuführen. Das hat Buchholz gestern nach Beratungen der Verkehrsminister der Länder gesagt. Buchholz geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Ticket den gesamten Bereich des Schleswig-Holstein-Tarifs abdeckt. Besonders wichtig ist ihm, dass auch die Zeitkarten-Abonnenten von der Vergünstigung profitieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2022 10:00 Uhr

Earth Hour: Eine Stunde lang Licht aus

Zahlreiche Städte und Unternehmen beteiligen sich heute Abend um 20.30 Uhr an der sogenannten Earth Hour - auch in Schleswig-Holstein. Für eine Stunde geht dann das Licht aus, zum Beispiel am Historischen Hafen in Tönning, an den Pfahlbauten am Strand von St. Peter-Ording oder auch am Holstentor in Lübeck. Mit der Aktion, zu der die Naturschutzorganisation WWF bereits zum 16. Mal aufruft, wollen die Beteiligten ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. In diesem Jahr geht es dabei laut Organisatoren auch um ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2022 09:00 Uhr

Feuer in Stedesand

Gestern Abend hat es in einem leerstehendem Wohnhaus in Stedesand (Kreis Nordfriesland) gebrannt. Laut Leitstelle waren drei freiwillige Wehren mit mehr als 40 Helfern im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zeitweise musste die B5 gesperrt werden, weil die Feuerwehr Löschwasser aus der Lecker Au pumpen musste. Die Brandursache ist noch unklar. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 200.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2022 08:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt jetzt bei 1.562,8

Mit einem Wert von 1.562,8 (Vortag: 1.574,5) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein gesunken. Innerhalb eines Tages wurden 7.131 Neuinfektionen gemeldet (Stand 25.3.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 473.729. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 326.400 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2022 09:00 Uhr

Vogelgrippe im Kreis Steinburg: 3.200 Gänse getötet

Im Kreis Steinburg ist die Geflügelpest in einer Haltung mit rund 3.200 Gänsen festgestellt worden. Wie das Landwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte, hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) eine Infektion mit dem Virus des Subtyps H5N1 bestätigt. Alle Tiere seien entsprechend den Rechtsvorschriften getötet worden. Um die betroffene Geflügelhaltung werde eine Sperrzone eingerichtet, die Teile der Kreise Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde umfasst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2022 08:00 Uhr

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange will erneut antreten

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange will bei der kommenden Direktwahl im September erneut antreten. Die Sozialdemokratin wird dabei - nach eigenen Angaben - von ihrer Partei unterstützt. CDU, FDP und die Wählergemeinschaft WiF (Wir in Flensburg) haben sich dagegen bereits für Fabian Geyer ausgesprochen. Er ist der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde. Vor sechs Jahren hatte die Union noch Simone Lange unterstützt. Weitere Kandidaten sind noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2022 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt

Heute ziehen zeitweise dichte Wolkenfelder über Schleswig-Holstein. Dabei bleibt es meist trocken, nur vereinzelt können ein paar Tropfen runterkommen. Höchstwerte: 12 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 14 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg), an der See und auf den Inseln 9 bis 11 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2022 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2022 | 10:00 Uhr