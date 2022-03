Stand: 25.03.2022 08:16 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Katamaran "Halunder Jet" wieder Richtung Helgoland unterwegs

Der "Halunder Jet" beendet seine Winterpause: Der Highspeed-Katamaran fährt von heute an wieder täglich von Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland. In den vergangenen beiden Jahren hatte das Schiff wegen der Corona-Pandemie erst Mitte Mai die Fahrten aufnehmen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:00 Uhr

"Gorch Fock" kommt heute zurück nach Kiel

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" wird heute um 10 Uhr nach einer langen Ausbildungsreise in seinem Heimathafen Kiel erwartet. Der Dreimaster legte in den vergangenen Monaten umgerechnet fast 15.000 Kilometer zurück. Seit November ist die Besatzung unter dem Kommando von Nils Brandt unterwegs. Zuvor war das Schiff jahrelang von Grund auf überholt worden. Die Kosten für die Sanierung stiegen von zunächst geplanten 10 auf 135 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 06:00 Uhr

Geteilte Meinungen aus SH zum Entlastungspaket

Das vom Bund angekündigte Energie-Entlastungspaket für Bürger ist in Schleswig-Holstein auf Lob und Kritik gestoßen. Während Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Energie-Paket der Bundesregierung am Donnerstag als wichtige Weichenstellung lobte, kritisierte die Verbraucherzentrale die ungerechte Verteilung. Zu dem Paket zählen eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt sowie eine Senkung der Steuer auf Kraftstoffe für drei Monate. Die Koalition will für diese Zeit außerdem ein neues Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr einführen, das neun Euro pro Monat kosten soll. Familien erhalten für jedes Kind einen zusätzlichen Bonus von 100 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 06:00 Uhr

Weltweiter Klimastreik - Demos auch in SH

Weltweit gehen heute im Rahmen des zehnten globalen Klimastreiks wieder Menschen auf die Straße, um für ein besseres Klima zu demonstrieren - auch in Schleswig-Holstein. Organisiert werden die Demos von "Fridays for Future". Nach Angaben von Lübecks Sprecherin Charlotte Stenzel wird unter anderem um 14 Uhr in Kiel und um 15 Uhr in Heide und Lübeck demonstriert. Alle Klimaaktivisten fordern angesichts des Ukraine-Krieges, dass sich Deutschland unabhängig von russischem Erdgas und Öl macht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 07:00 Uhr

Erste Corona-Impfstellen in SH schließen Ende März

In den schleswig-holsteinischen Impfstellen sinkt die Nachfrage nach den Corona-Vakzinen. Daher wird das Angebot schrittweise zurückgefahren. Von April bis Ende Juni sollen zunächst die Öffnungszeiten der Impfstellen und auch die Anzahl der sogenannten Impflinien reduziert werden, also die Möglichkeiten, zeitgleich mehrere Menschen impfen zu können. Laut Land soll das schrittweise und so geschehen, dass bei Bedarf schnell wieder hochgefahren werden kann. Das gilt aber nicht für alle Impfzentren. In einigen war die Nachfrage zuletzt so gering, dass sie zum Monatsende geschlossen werden. An einigen Standorten stehen die Gebäude auch nur noch bis Ende März zur Verfügung. Zum Beispiel schließen die Impfstellen in Brunsbüttel, Niebüll, Heiligenhafen, Schönberg, Geesthacht und Alt Mölln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt jetzt bei 1.574,5

Mit einem Wert von 1.574,5 (Vortag: 1.560,6) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein noch einmal leicht gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden 8.581 Neuinfektionen gemeldet (Stand 24.3.). Vier weitere Menschen starben mit oder an Corona. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 622 Patienten in Kliniken. 50 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 27 dort beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 7,08. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne, wenig Wolken

Heute zeigt sich erneut den ganzen Tag die Sonne. Nur vormittags gibt es hier und da noch ein paar Wolken. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Plön und 15 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2022 | 08:00 Uhr