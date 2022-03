Stand: 24.03.2022 07:33 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Diskussion um Getreide-Produktion

Nach EU-Vorgaben müssen Landwirte, die mehr als 10 Hektar haben, 4 Prozent ihrer Flächen ab 2023 ruhen lassen. Ministerpräsident Günther (CDU) hat vorgeschlagen diese Regelung auszusetzen, damit Bauern mehr Getreide anbauen können. Dafür bekommt er Gegenwind von Finanzministerin Heinold (Grüne), die eine Agrarwende fordert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fordert, den Fleischkonsum zu überdenken, weil nach seinen Angaben viel Getreide in die Fleischproduktion fließt. Der Landesbauernverband nannte die Idee Günthers einen Tropfen auf den heißen Stein, der aber helfen könnte, Hungersnöte in anderen Teilen der Welt zu minimieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:00 Uhr

Land will ukrainische Lehrkräfte einstellen

Aus der Ukraine sind nach Angaben der Landesregierung in Kiel bisher etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler nach Schleswig-Holstein geflüchtet. Damit sie ihre Bildungslaufbahn fortsetzen können, will das Land sogenannte Unterstützunglehrkräfte aus der Ukraine einstellen, wie Bildungsministerin Prien (CDU) mitteilte. Ausschreibung und Bewerbungsbogen seien bereits auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht. Zunächst werden die ukrainischen Kinder und Jugendlichen in normalen Klassen integriert, später sollen sie laut Prien einer sogennanten "Deutsch als Zweitsprache"-Klasse (DaZ-Klasse) zugeordnet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:00 Uhr

Ermittlungen gegen Greenpeace

Nach einer Greenpeace-Aktion vor Fehmarn am Mittwochmorgen ermittelt nun die Bundespolizei. Die Vorwürfe lauten unter anderem gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr und Nötigung. Mitglieder der Umweltschutzorganisation hatten "Oil Fuels War" ("Öl befeuert den Krieg") auf den Rumpf eines russischen Öltankers gemalt, der auf dem Fehmarnbelt unterwegs war. Außerdem hätten sie die Fahrt des 250 Meter langen Tankers behindert, so die Bundespolizei, die Crew habe mehrfach ausweichen müssen. Greenpeace wollte mit der Aktion gegen die weiterlaufenden Energietransporte von Russland in die EU protestieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:00 Uhr

Brand in Tennis- und Squash-Center in Schönberg

Gestern Abend stand nach Angaben der Feuerwehr der Dachstuhl einer Tennis- und Squash-Halle in Schönberg (Kreis Plön) in Flammen. Die Anlage steht seit Jahren leer, Personen waren nicht im Gebäude. Laut Feuerwehr war der Brand in einer Stunde unter Kontrolle. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:00 Uhr

Buchholz will vier Gleise für Bahn-Knotenpunkt Elmshorn

Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg soll ausgebaut werden. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) präferiert die Ausbau-Variante mit vier Fernverkehrs-Gleisen für den Knotenpunkt Elmshorn: "Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, und um in diese Richtung auch rasch voranzukommen, sind wir bereit, als Land die Mehrkosten vorerst selbst zu schultern", sagte Buchholz am Mittwoch bei einer Bürger-Informationsveranstaltung in Tornesch (Kreis Pinneberg). Es geht zunächst um eine halbe Million Euro. Für den Ausbau zwischen Elmshorn und Pinneberg gibt es verschiedene Varianten: eine zweigleisige S-Bahn oder eine viergleisige Fernbahn. Auf den S-Bahn-Gleisen könnten keine weiteren Fernzüge fahren. Das Bundesverkehrsministerium, das den Ausbau mitfinanziert, bevorzugt aktuell die S-Bahn-Variante. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 19:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt jetzt bei 1.560,6

Mit einem Wert von 1.560,6 (Vortag: 1.557,2) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein noch einmal leicht gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden 8.595 Neuinfektionen gemeldet (Stand 23.3.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 458.017. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 317.200 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 15 neue Todesfälle gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:00 Uhr

Wetter: Viel Sonnenschein

Heute ist nach Auflösung einzelner Nebel- oder Hochnebelfelder viel Sonnenschein zu erwarten. Regional kommen im Tagesverlauf lockere Wolken hinzu. Die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad in Lensahn und 18 Grad in Schwarzenbek, an den Küsten und auf den Inseln wird es 8 bis 12 Grad warm. Der Wind weht schwach Wind aus unterschiedlichen Richtungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 08:00 Uhr

