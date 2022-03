Stand: 23.03.2022 07:44 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 1.557,2

Mit einem Wert von 1.557,2 (Vortag: 1.549,5) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden 9.592 Neuinfektionen gemeldet (Stand 22.3.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 449.422. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 312.400 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zehn neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.239. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 07:00 Uhr

GEW: Zu wenig Lehrer für Integration ukrainischer Kinder

Nach Angaben des Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein gibt es nicht genug Lehrkräfte, um geflüchtete Kinder aus der Ukraine gesondert zu betreuen. Schon jetzt müsse etwa der Deutsch-Förderunterricht für Migrantenkinder an vielen Schulen immer wieder ausfallen, weil Lehrer an anderer Stelle als Vertretungskraft einspringen müssen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte erklärt, dass es gute Strukturen gebe, die sich in 2015 bewährt hätten. Zusätzlich solle geprüft werden, wie kulturelle und sprachliche Angebote für Schüler aus der Ukraine realisiert werden können, verspricht die CDU-Politikerin. Dazu sollen auch geflüchtete Lehrer aus der Ukraine an den Schulen eingearbeitet werden. Insgesamt werden in Schleswig-Holstein zur Zeit 600 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine beschult. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:00 Uhr

Marschbahn: Land will Planung vorfinanzieren

Die Züge auf der Bahnstrecke Hamburg - Westerland sollen künftig schneller und umweltfreundlicher fahren. Damit das klappt, muss der Abschnitt von Itzehoe (Kreis Steinburg) bis Westerland (Kreis Nordfriesland) elektrifiziert werden. Bislang übernehmen in Itzehoe noch Dieselloks die Weiterfahrt nach Sylt. Die Eisenbahnstrecke gehört der Deutschen Bahn, doch deren Planung geht Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) nicht schnell genug. Das Land geht nun bei der Planung in Vorleistung und investiert rund 3,6 Millionen Euro. Das teilte Buchholz am Dienstagabend mit Vertretern der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbunds Nah.SH in Heide (Kreis Dithmarschen) mit. Nah.SH werde jetzt die Planungsarbeiten ausschreiben, die dann schon im Sommer beginnen könnten, so Buchholz. Für den Ausbau der Strecke hofft das Land auf Zuschüsse des Bundes. Wann genau die Bauarbeiten zwischen Itzehoe und Westerland beginnen, steht noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 06:00 Uhr

Landtag debattiert über Krieg in der Ukraine und die Folgen

Über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf Schleswig-Holstein debattiert heute der Landtag in Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird dazu eine Regierungserklärung abgeben. Ein Schwerpunkt wird die Flüchtlingssituation sein. Es wird aber auch um Folgen für die Wirtschaft, die Landwirtschaft und die Energieversorgung gehen. In Schleswig-Holstein haben bisher einige tausend Flüchtlinge aus der Ukraine Schutz gesucht. Sie leben in Landesunterkünften, in Notquartieren der Kommunen oder bei Verwandten und Bekannten. Außer der Unterbringung werden auch die Betreuung in Kitas sowie der Schulunterricht von Mädchen und Jungen aus der Ukraine in den Parlamentsdebatten eine Rolle spielen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:00 Uhr

Tödliche Schüsse von Dänischenhagen: Prozess geht weiter

Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) setzt das Kieler Landgericht heute die Beweisaufnahme mit der Verlesung von Dokumenten fort. Ob auch das Protokoll der ersten Vernehmung des Angeklagten kurz nach den Taten vom 19. Mai 2021 dazu gehört, blieb zunächst offen. Der Beginn der Plädoyers verschiebt sich damit voraussichtlich auf die kommende Woche. Am Mittwoch sei nicht damit zu rechnen, sagte ein Gerichtssprecher. Das Urteil wird nach bisheriger Planung für Ende März erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:00 Uhr

B199: Tödlicher Unfall bei Steinbergkirche

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B199 bei Steinbergkirche (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein 74 Jahre alter Mann gestorben. Drei weitere Menschen wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich. Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag war das Auto, in dem die vier Menschen saßen, aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen sagte. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nach Angaben der Sprecherin handle es sich bei den Verletzten um den Fahrer des Wagens sowie zwei weitere Insassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 06:00 Uhr

Reizgas in Schule in Elmshorn - sechs Schüler im Krankenhaus

Die Elmshorner Polizei ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung an der Boie-C. Steffen-Gemeinschaftsschule in Elmshorn im Kreis Pinneberg. Dort war Dienstagmittag Gasalarm ausgelöst worden. Ein Teil des Gebäudes wurde mit 130 Schülerinnen und Schülern evakuiert. Am späten Dienstagnachmittag leitete die Polizei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass in der Mädchentoilette im Erdgeschoss des Gebäudes eine bislang unbekannte Substanz freigesetzt wurde. Diese hatte bei 20 Kindern Atemwegsbeschwerden verursacht, sechs von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Lehrkräfte hatten den Geruch des Gases bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Schule wurde gelüftet und der Unterricht kann fortgesetzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 06:00 Uhr

Krankenhausgesellschaft: Wenn Corona-Infektionen nicht zurückgehen, muss Politik reagieren

In vielen Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wird wegen Corona-Infektionen unter Mitarbeitenden das Personal knapp. Allein an den UKSH-Standorten Kiel und Lübeck fallen nach Angaben eines Sprechers im Moment etwa 350 Beschäftigte aus, weil sie in Isolation müssen. Die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein hofft nun, dass die Infektionen durch das gute Wetter wieder zurückgehen. Sonst - so KGSH-Geschäftführer Patrik Reimund - müssten die gerade gelockerten Corona-Schutzmaßnahmen wieder verschärft werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:00 Uhr

A24 nach Unfall mit Fleischlaster: Straße erst am Abend wieder frei

Erst am Dienstagabend konnte die Auffahrt zur Autobahn 24 Richtung Berlin bei Schwarzenbek/Grande im Kreis Herzogtum Lauenburg wieder freigegeben werden. Dort war ein mit Schweinefleisch beladener Laster umgekippt, die Bergungsarbeiten dauerten Stunden. Bei dem Unfall wurde der 63 Jahre alte Fahrer des 40-Tonners leicht verletzt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Weil bei dem Unfall auch Kraftstoffe ausgelaufen waren, musste der Laster vor dem Aufrichten entladen und der Restdiesel abgepumpt werden. Ob das Fleisch noch verwendet werden könne, sollten Mitarbeiter des Veterinärwesens prüfen, hieß es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2022 21:00 Uhr

Wetter

Heute nach rascher Frühnebelauflösung vielfach sonnig und durchweg trocken. Nach Norden hin, vor allem von Nordfriesland bis nach Angeln, neben längerem Sonnenschein vorübergehend Wolkenfelder. Höchstwerte: 12 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 18 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg), an einigen Küstenabschnitten der Ostsee um 10 Grad. Schwacher südöstlicher bis nordöstlicher Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 06:00 Uhr

