Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 1.535,4

Mit einem Wert von 1.535,4 (Vortag: 1.549,2) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein minimal gesunken. Innerhalb eines Tages wurden 3.407 Neuinfektionen gemeldet (Stand 19.3.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 429.915. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.223. | Sendedatum Schleswig-Holstein Magazin 20.03.2022 10:00 Uhr

Bürgermeister-Stichwahlen in Eutin, Mölln und Wedel

In Eutin (Kreis Ostholstein) sind heute etwa 15.000, in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) etwa 16.000 und in Wedel (Kreis Pinneberg) rund 28.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Ende Februar hatte in den Städten keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. | Sendedatum Schleswig-Holstein Magazin 20.03.2022 10:00 Uhr

Haus nach Brand zerstört

Bei einem Feuer in Hamdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am frühen Sonntagmorgen ein Haus nahezu komplett zerstört worden. Nach Angaben der Polizei war der Brand aus noch unbekannter Ursache gegen kurz vor vier ausgebrochen. Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Gebäude in der Dorfstraße brannte fast vollständig aus. | Sendedatum Schleswig-Holstein Magazin 20.03.2022 10:00 Uhr

Sperrung bei Sülfeld nach Unfall

In Sülfeld (Kreis Segeberg) ist am Sonntagmorgen ein Milchtransporter umgekippt. Dabei liefen laut Feuerwehr etwa 13.000 Liter Milch aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Sether Straße zwischen der Hamburger Straße und dem Holmer Weg war auch am Sonntagvormittag wegen der Bergungsarbeiten noch gesperrt. Warum der Lkw umkippte, ist noch unklar. | Sendedatum Schleswig-Holstein Magazin 20.03.2022 10:00 Uhr

Corona: Holstein Kiel ohne Trainer Rapp

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss bei seinem Heimspiel heute gegen den FC Ingolstadt auf Trainer Marcel Rapp verzichten, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Coachen wird das Team Co-Trainer Fabian Boll. | Sendedatum Schleswig-Holstein Magazin 20.03.2022 10:00 Uhr

Das Wetter: Sonne satt

Heute nachmittag gibt es viel Sonnenschein, kaum Wolken und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) und bei 13 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Der Wind weht mäßiger bis frisch. An der Nordsee gibt es teils starken Ost- bis Südostwind und starke bis stürmische Böen. | Sendedatum Schleswig-Holstein Magazin 20.03.2022 10:00 Uhr

