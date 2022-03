Stand: 18.03.2022 07:30 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

A1-Sperrung am Wochenende

Die Autobahn 1 zwischen Hamburg-Harburg und der Anschlussstelle Norderelbe wird heute ab 19 Uhr in Richtung Norden gesperrt. Bis Montagmorgen um 5 Uhr will die Autobahn GmbH nach eigenen Angaben die Fahrbahn sanieren. Aus dem Süden wird deshalb eine Umleitung über Bergedorf und Billstedt zurück auf die A1 nach Lübeck empfohlen. Autofahrer auf der A7 sollen den Bereich weiträumig bis Bad Bramstedt, die B206 und A20 in Richtung Lübeck umfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:00 Uhr

Etliche Einsätze wegen Gasgeruch an der Westküste

Die Feuerwehr in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist in den vergangenen Tagen immer wieder wegen Gasgeruch in Häusern ausgerückt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord gab es gestern fünf Einsätze in Wohnhäusern, am Mittwoch bereits drei. Teilweise war Gasaustritt messbar. Auch in anderen Teilen Nordfrieslands und Schleswig-Flensburgs mussten die Einsatzkräfte insgesamt zehn Mal ausrücken. Laut Polizei soll es sich um einen Fehler des Versorgers SH-Netz handeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 08:00 Uhr

Flüchtlingspolitik: Günther kritisiert Bundesregierung

Der Bund soll nach Forderung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seinen Anteil zur Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme konkreter benennen. Zwar habe sich der Bund zu seiner Mitverantwortung bekannt, auch in finanzieller Hinsicht, sagte Günther gestern nach Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund. Aber bei früheren Herausforderungen habe es Schlüssel zur Verteilung der Mittel gegeben. Nach Günthers Angaben hat das nördlichste Bundesland in seinen Landesunterkünften bisher 1.910 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 06:00 Uhr

Maskenpflicht in Schulen entfällt ab Anfang April

Ab dem 2. April brauchen Kinder keine Maske mehr in der Schule tragen.Tests werden freiwillig, kündigte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gestern an. Wegen eines hohen Sicherheitsbedürfnisses von Schülern und Eltern würden weiterhin aber zwei Tests pro Woche zur Verfügung gestellt. Die Elternbeiräte im Land reagierten unterschiedlich auf diese Pläne. Der Kreiselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren Schleswig-Flensburg wünscht sich beispielsweise, dass die Masken schon früher nicht mehr getragen werden müssen. Der Kreiselternbeirat der Gymnasien Pinneberg dagegen hält die Maskenpflicht noch für notwendig angesichts der vielen Corona-Fälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 06:00 Uhr

SH will neuen Corona-Gesetzen im Bund trotz Kritik zustimmen

Bundestag und Bundesrat wollen heute künftige Corona-Schutzregeln beschließen. Die Gesetzespläne sehen nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests vor, für regionale "Hotspots" kann es jedoch weitergehende Beschränkungen geben. Diese müssen dann die Landesparlamente entscheiden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält diese Regelung für nicht umsetzbar und absolut unpraktikabel, er will dem Gesetz trotz Kritik aber zustimmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 06:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 1.516,3

Der Anstieg der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hält noch immer an. Am Donnerstag gab die Landesmeldestelle die Zahl neuer Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 1.516,3 an. Tags zuvor hatte sie 1.470,3 und vor einer Woche 1.155,7 betragen. In allen Kreisen und Städten im nördlichsten Bundesland liegt die Inzidenz nun über dem Wert 1.000. Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag verringerte sich weiter - auf 8.146 nach 8.753 am Mittwoch. Binnen eines Tages gab es den Daten zufolge zehn weitere Corona-Tote. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen - Stand Donnerstag - 559 Patienten in Kliniken - 22 mehr als am Mittwoch. 46 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 23 dort beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.03.2022 06:00 Uhr

Umbau im Energiebereich: Offenbar Zusagen vom Bund

Laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat der Bund im Rahmen der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz zugesagt, dass es zur Beschleunigung des Umbaus im Energiebereich auch Rechtsänderungen geben wird. "Das ist ein wesentlicher Schritt", sagte Günther. In der vergangenen Woche hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) deutlich gemacht, dass beim Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) auf's Tempo gedrückt werden soll. Planung, Genehmigungsverfahren und Bau müssten synchronisiert werden, um schneller unabhängiger vom russischen Erdgas zu werden, so Habeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2022 19:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne, einige Wolken

Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und ein paar Wolken ab, zum Nachmittag ist es dann heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen auf elf Grad in Schönberg (Kreis Plön), Husum (Kreis Nordfriesland) und Trappenkamp (Kreis Segeberg).

