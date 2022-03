Stand: 15.03.2022 07:28 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona-Inzidenz steigt den vierten Tag in Folge auf Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt laut Landesmeldestelle Stand Montagabend bei 1.341,5 - nach 1.316,5 am Sonntag. Die höchste Inzidenz im Land hat nach wie vor Flensburg mit jetzt 2.337,3, die niedrigsten Werte mit jeweils knapp unter 1.000 meldeten die Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Steinburg und Stormarn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:00 Uhr

ThyssenKrupp denkt um und behält Werft TKMS

Die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) wird weiter im Besitz des Mutterkonzerns ThyssenKrupp bleiben. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll die Belegschaft am Mittwoch (16. März) über diesen Schritt informiert werden. Noch im Februar wollte der Mutterkonzern die Werftensparte anderen europäischen Rüstungskonzernen verkaufen, doch angesichts von zu erwartenden Aufträgen der Bundesregierunglegt Thyssenkrupp diese Pläne zu den Akten. Im Gespräch ist unter anderem der Bau zweier weiterer U-Boote für die deutsche Marine. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 06:00 Uhr

Ukraine-Flüchtlinge in SH: Erstaufnahme des Landes voll

Nach Schleswig-Holstein kommen immer mehr Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Die zentrale Erstaufnahme in Bad Segeberg ist überfüllt. Allein gestern sind schätzungsweise 800 Menschen ins Land gekommen. Deswegen sollen nun die Geflüchteten auf die Kreise verteilt werden. Etwa 1.650 Geflüchtete aus der Ukraine sind auf Einrichtungen des Landes verteilt. Aus diesem Grund will das Land die Menschen jetzt auch in den Kreisen und Kreisfreien Städten in neuen Erstaufnahme-Einrichtungen registrieren sowie medizinisch und seelsorgerisch betreuen. So sind beispielsweise neue Anlaufstellen über das Wochenende in Husum und Rendsburg entstanden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 07:00 Uhr

Corona in SH: Elternvertreter werben für Beibehaltung der Regeln

Elternvertreter und Gewerkschaft wollen, dass die Corona-Regeln an Schulen nicht wie geplant abgeschafft werden. Wegen der hohen Infektionszahlen solle am besten weiter getestet werden, fordert die Vorsitzende der Landeselternvertretung der Gymnasien, Claudia Pick. Auch die Maskenpflicht solle vorerst bleiben. Ähnlich äußert sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Am kommenden Montag sollen in Schleswig-Holstein viele Corona-Regeln fallen - auch die Testpflicht an Schulen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 06:30 Uhr

Heide: Unternehmen informiert über Pläne für Batteriefabrik

Gemeindevertreter und Chef der Staatskanzlei haben gestern für eine Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) geworben. Das schwedisches Unternehmen Northvolt will die Fabrik auf Flächen der Gemeinden Norderwöhrden und Lohe Rickelshof bauen. Dort sollen ab 2025 Batterien für eine Million Autos im Jahr produziert werden. Es sei eine große Chance für die Region, sagte unter anderem Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei des Landes. Bis zu 3.000 Arbeitsplätze sind geplant. Eine Folge der Ansiedlung wäre aber, so das Unternehmen, dass der Verkehr zunehmen werde, 75 Lkw pro Tag, oder nur ein Güterzug - falls die Fabrik einen Gleisanschluss bekäme. Viele Details seien noch offen. Bis jetzt liege nur eine Grobplanung vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 06:00 Uhr

Streik am Flughafen Hamburg

Reisende am Hamburger Flughafen müssen sich heute auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Gestern wurde bereits an anderen Flughäfen Deutschlands gestreikt, heute soll auch Hamburg betroffen sein. Laut dem Flughafen haben die Fluggesellschaften einen Großteil der für heute geplanten Flüge gestrichen. Die Gewerkschaft ver.di rief im laufenden Tarifkonflikt Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zum ganztägigen Warnstreik auf. Drei Verhandlungsrunden mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag waren bislang ohne Ergebnis geblieben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 07:00 Uhr

Wetter: Erst bewölkt, dann teilweise sonnig

Heute zum Teil länger stark bewölkt, anfangs auch neblig-trüb. Vor allem am Nachmittag sind einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen, besonders in den südlichen Landesteilen, von Nordfriesland her gibt es dann aber auch vermehrt Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Burg/Fehmarn und bis 12 Grad in Bargteheide. Schwacher Wind aus wechselnden Richtungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 06:00 Uhr

