Schwerverletzter nach Messerstecherei in Elmshorn

Bei einer Messerstecherei in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei waren am Mittwochabend gegen 21 Uhr mehrere Männer in Streit geraten. Dabei wurde einer der Beteiligten mit einem Messer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Mann sei von mehreren Tätern angegriffen worden. Zwei Tatverdächtige habe die Polizei festnehmen können. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Eltern in SH schicken ihre Kinder zu häufig auf das Gymnasium

Wenn es um die Frage der weiterführenden Schule geht, zeichnet sich ein landesweiter Trend ab: Gymnasien werden immer beliebter, auch in Südholstein. Viele Eltern schicken ihre Kinder dorthin, auch wenn die keine Gymnasialempfehlung haben. Das zeigt sich beispielsweise am Städtischen Gymnasium Bad Segeberg: Das vermeldet Rekord-Anmeldezahlen von 169 künftigen Fünftklässlern. Ein paar Kilometer weiter, an der Gemeinschaftsschule am Burgfeld, sieht der Schulleiter die Entwicklung ebenfalls kritisch. "Die Eltern sollten sich mehr an die Empfehlungen halten." | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

1,5 Millionen Euro Förderung für Elmshorner MTV

Der Elmshorner MTV (Kreis Pinneberg) bekommt vom Bund 1,5 Millionen Euro Fördergeld für den Neubau seines Familien- und Bewegungszentrums. Das hat der Haushaltsausschuss in Berlin entschieden. In dem jetzigen Vereinszentrum finden unter anderem Zumba oder Cycling-Kurse statt, außerdem Inklusionssport. Der Neubau soll insgesamt etwa 3,5 Millionen Euro kosten. Nach der Förderzusage vom Bund sollen im nächsten Schritt Stadt und Kreis als Förderer gewonnen werden, so der MTV. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Warnstreik am Hamburger Flughafen

Auch heute streikt wieder das Sicherheitspersonal an vielen Flufhäfen. Auch der in Hamburg ist betroffen. Dort begann der Warnstreik gestern um 22 Uhr. Alle Abflüge sind gestrichen, einige Flugzeuge heben ab, aber ohne Passagiere an Bord. Der Ausstand endet um 22 Uhr. Der Flughafen rechnet aber damit, dass es auch morgen noch Probleme geben kann. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 06:00 Uhr

