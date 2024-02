Stand: 16.02.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Achterkamp in Norderstedt wird ausgebaut

Die sanierungsbedürftige Straße am Achternkamp in Norderstedt (Kreis Segeberg) soll nun ausgebaut werden. Der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat das am Donnerstagabend beschlossen. Zahlen müssen die mehr als 140.000 Euro größtenteils die vier Anwohnerinnen und Anwohner. Ausschussvorsitzender Nicolai Steinhau-Kühl (SPD) weiß, dass das für die Anwohner keine schöne Situation ist. Doch er betont: "Wir sind da an das Bundesbaurecht gebunden, was die Beitragseinforderung angeht. Da kommen wir leider nicht aus der Nummer raus. Und die Straßen müssen ja trotzdem irgendwie in einen Zustand gebracht werden, wo man dann sicher drüber fahren kann." | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Unfall im Betonmischer und Öl im Kreis Pinneberg

Am Donnerstagmorgen ist auf der Landesstraße zwischen Heist und Haselau (beide Kreis Pinneberg) ein Betonmischer gegen einen Baum gefahren und umgekippt. Für die Bergung musste ein Spezialkran aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) kommen. Die Landesstraße war erst am Donnerstagabend wieder komplett frei. Nur 13 Kilometer Luftlinie entfernt behinderte auf der A23 eine große Ölspur den Feierabendverkehr. Sie zog sich von der Ausfahrt Halstenbek/Rellingenbis fast nach Schenefeld (Kreis Pinneberg). Die Ausfahrt Halstenbek-Rellingen musste für die Reinigung der Fahrbahn kurz komplett gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Rellinger Frauenkleidermarkt bittet um Kleiderspenden

Am Sonnabend und am Sonntag findet wieder der Rellingener (Kreis Pinneberg) Frauenflohmarkt statt. Seit 20 Jahren werden dort gespendete Frauenkleider verkauft. Den Erlös spenden die Organisatorinnen an die Vereine FEMNET und Netz Bangladesch. In 20 Jahren sind laut den Veranstalterinnen schon mehr als 120.000 Euro zusammengekommen. Wer Kleidung spenden möchte, kann das am Freitag von 15 bis 18 Uhr an der Schmidt-Schaller-Halle in Rellingen machen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

