Norderstedter Anwohner sollen Straßenbau selbst zahlen

Für den Ausbau der Straße am Achternkamp in Norderstedt (Kreis Segeberg) sollen die Anwohnerinnen und Anwohner zahlen. Die Stadt begründet das damit, dass sie selbst für die Sicherheit zuständig ist, nicht aber für den Ausbau. Auf die Anwohnerinnen und Anwohner könnten deshalb Kosten zwischen jeweils 17.000 und 35.000 Euro zukommen. Laut Stadt müssen nach dem Bundesbaurecht die Anlieger 90 Prozent der Kosten tragen. Kommunen seien demnach dazu verpflichtet, die Erschließungsbeiträge zu verlangen. Bei Sanierungen und Arbeiten nach dem ersten Ausbau ist es Kommunen seit Januar 2018 selbst überlassen, ob sie die Anlieger zur Kasse bitten. Am Donnerstagabend entscheidet der Norderstedter Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr über den Ausbau der Straße am Achternkamp. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 16:30 Uhr

47-Jähriger in Schenefeld von Polizeihund gebissen

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Mann in Schenefeld (Kreis Pinneberg) von einem Polizeihund überwältigt und gebissen worden. Der 47-Jährige hatte sich laut Polizei wohl zuvor mit seiner Lebensgefährtin in Hamburg-Lurup gestritten. Die Polizei hat ihm dann einen Platzverweis erteilt und ihn auf seinem Weg nach Schenefeld beobachtet. Dort habe er einen Mann angegriffen und nicht von ihm abgelassen, teilte die Polizei weiter mit. Erst ein Polizeihund konnte den Angreifer stoppen. Der 47-Jährige musste dann ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 16:30 Uhr

Reitturnier "VR Classics" in den Holstenhallen in Neumünster gestartet

Seit Donnerstag läuft in den Holstenhallen in Neumünster das größte Reitturnier in Schleswig-Holstein. Bei den VR Classics tritt Donnerstagabend im Finale der Kreisreiterbünde unter anderem die Mannschaft des Reiterbundes Segeberg-Neumünster an. Highlight ist dann traditionell der große Preis im Springreiten und der Dressur Weltcup am Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 16:30 Uhr

Warnstreik seit Donnerstag auch bei privaten Bus-Anbietern

Seit Donnerstagmorgen streiken auch die Beschäftigten der privaten Busunternehmen von der Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik. In Bargteheide (Kreis Stormarn) fällt seitdem der Stadtverkehr weg. Auch in und rund um die Städte Ahrensburg (Kreis Stormarn), Norderstedt (Kreis Segeberg), Wedel, Pinneberg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind nach Angaben der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein (VHH) einige Buslinien betroffen. Die VHH selbst wird zwar nicht direkt bestreikt, aber auf Tochterunternehmen und Auftragnehmer kann es Auswirkungen geben. Fahrgäste sollten sich deshalb vorab online informieren. Der Warnstreik soll bis Dienstende am Freitag dauern. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Ab sofort Akku-Züge auf der Strecke RB82

Auf der Zugstrecke der RB82 zwischen Bad Oldelsoe (Kreis Stormarn) und Neumünster ist seit Donnerstag der erste Akku-Zug unterwegs, teilte die Nordbahn mit. Bisher sind auf der Strecke Diesel-Loks gefahren. Die sollen bis Ende kommender Woche nach und nach ersetzt werden. Es ist die erste Strecke des Verkehrsunternehmens, auf der Akku-Züge eingesetzt werden. Als nächstes ist die RB63-Verbindung von Neumünster nach Büsum (Kreis Dithmarschen) an der Reihe. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

Rettungswagen fährt sich fest

In Heist (Kreis Pinneberg) hat sich ein Rettungswagen in einem aufgeweichten Graben in einem Wohngebiet festgefahren. Ein Patient konnte schnell in einen anderen nachgeforderten Krankenwagen umgeladen werden. Der festgefahrene Rettungswagen musste auf einen Traktor warten. Damit wurde er aus dem Graben gezogen und anschließend in eine Werkstatt gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2024 08:30 Uhr

