Stand: 09.02.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Busstreik: Südholstein wahrscheinlich nicht betroffen

Für die kommende Woche hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte der öffentlichen Busunternehmen erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Warnstreik soll vom 14. bis zum 16. Februar andauern. Südholstein wird davon, anders als vergangene Woche, nach aktuellem Stand nicht betroffen sein, da die DB-Tochter Autokraft sowie die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg private Busunternehmen sind - deren Beschäftigte sind aktuell nicht zum Streik aufgerufen. Die Autokraft geht deshalb davon aus, dass die Busse auf ihren Linien wie gewohnt fahren werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Schlechtes Erntejahr für Beeren in Schleswig-Holstein

Die Ernte für Himbeeren, Johannisbeeren oder Blaubeeren ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr deutlich schlechter ausgefallen als in den Vorjahren. Laut Zahlen des Statistikamtes Nord wurden landesweit pro Hektar insgesamt 150 Kilogramm Blaubeeren weniger geerntet als im Jahr zuvor. "Es hat uns leider einmal in 20 Minuten die ganze Fläche verhagelt, alle reifen Früchte sind abgeschlagen worden", berichtet Michael Clasen vom Blaubeerhof in Tangstedt (Kreis Stormarn). Laut Statistikamt haben Obstbauern im vergangenen Jahr jedoch auch generell weniger Beeren angebaut. Kunden seien beim Kauf wegen der Inflation zurückhaltender, bestätigt Michael Clasen. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Eintracht Norderstedt startet mit Drochtersen/Assel in Rückrunde

Für die Fußballer von Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) startet am Sonntag mit dem Spiel gegen den Tabellennachbarn Drochtersen/Assel aus Niedersachsen die Rückrunde in der Regionalliga Nord. Mit einem Sieg könnte Norderstedt sie überholen. Um viele Fans ins Stadion zu locken, hat sich die Eintracht eine Aktion überlegt: Stadionbesucherinnen und -besucher können selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie zahlen wollen, sowohl Online als auch an der Tageskasse. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.02.2024 | 08:30 Uhr