Stand: 07.02.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Infoabend zu geplanten ICE-Abstellgleisen in Halstenbek

Seit Wochen brodelt es in Halstenbek (Kreis Pinneberg): Die Deutsche Bahn will mit dem Ausbau des neuen Bahnhofs Diebsteich in Hamburg auch die Abstellgleise für ICE-Züge in Halstenbek erweitern. Bei einem Infoabend zu den Plänen am Dienstagabend zeigten sich Bürgermeister Jan Krohn (CDU) und etwa 230 Anwohner sauer. Der Halstenbeker Jens Dose rechnet neben Erschütterungen durch die Baumaßnahmen und Flutlichtern auch mit wesentlich mehr Lärm: "Wovor wir besonders Angst haben ist der sogenannte Makrophontest, also das Hupen der ICEs. Das sind Lautstärken von etwas 130 Dezibel." Das Eisenbahn-Bundesamt entscheidet über das weitere Vorgehen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 08:30 Uhr

Bodenpersonal von Lufthansa streikt - auch Hamburg betroffen

Die Gewerkschaft Ver.di hat heute früh die Beschäftigten des Bodenpersonals von Lufthansa dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik soll bis Donnerstagfrüh dauern. Betroffen ist auch der Flughafen in Hamburg, 23 geplante Flüge fallen laut Abflugplan aus. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die Beschäftigten und ist mit dem Lufthansa-Angebot unzufrieden. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 08:30 Uhr

Ölspur sorgt für lange Straßensperrung im Kreis Pinneberg

Wegen einer Ölspur war die Landstraße zwischen Appen und Schenefeld (Kreis Pinneberg) am Dienstag den ganzen Tag über gesperrt. Inzwischen ist sie wieder frei. Die Feuerwehr musste das ausgelaufene Öl auf einer Strecke von mehreren Kilometer abstreuen und reinigen. Noch ist unklar, wie das Öl auf die Straße gekommen ist – die Polizei schließt einen Unfall nach eigenen Angaben aus. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 08:30 Uhr

Beste Schülerzeitungen prämiert

Gleich zwei Schülerzeitungen aus Südholstein zählen in diesem Jahr zu den Besten an den Gemeinschaftschulen und Gymnasien. Eine Jury hat die Zeitung "Pressident_In" der Theodor-Heuss-Schule aus Pinneberg ausgezeichnet. Und auch "Die Krabbe" der Schülerinnen und Schüler des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium in Barmstedt (Kreis Pinneberg) konnte überzeugen. Beide Schülerzeitungen haben neben einer Urkunde auch eine Finanzspritze von 500 bis 1.000 Euro bekommen. Veranstalter des Wettbewerbs ist die gemeinnützige Jugendpresse Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 08:30 Uhr

