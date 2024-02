Stand: 06.02.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Baumschulen SH klagen über Fachkräftemangel und zu viel Bürokratie

Fachkräftemangel und zu viel Bürokratie machen den Baumschulen Schleswig-Holsteins zu schaffen. Das hat Frank Schoppa, Geschäftsführer vom Landesverband der Baumschulen, betont. "Wer eine moderne Agrarwirtschaft in Deutschland behalten will, der muss ran an diese Überregulierung im politischen Bereich", sagte er auf einem Treffen von Baumschulbetrieben mit Kreispolitikern im Gartenbauzentrum Ellerhoop im Kreis Pinneberg am Montag. Schoppa betonte, er sehe die Baumschulen als Teil der Lösung für die Klimawandel-Probleme - und deshalb grundsätzlich auch eine gute wirtschaftliche Perspektive. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

Ortsdurchfahrt Siek mehrere Wochen gesperrt

Seit ein paar Tagen müssen Autofahrer in und um Siek (Kreis Stormarn) mehr Zeit einplanen. Wegen eines Lecks in einer Schmutzwasserleitung ist die Hauptstraße unterspült. Bis die Leitung repariert ist, bleibe die Ortsdurchfahrt Siek gesperrt, erklärt Bürgermeister Andreas Bitzer (CDU). Neben Rettungsfahrzeugen und der Feuerwehr seien von der Sperrung auch andere Bereiche betroffen. "Das sind die Müllfahrzeuge, die nicht mehr durch den Ort durchfahren können und natürlich der ÖPNV, die Schülerbeförderung kann so nicht mehr durchgeführt werden", so der Bürgermeister. Bitzer rechnet mit Reparaturarbeiten von mindestens vier Wochen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

Geflügelpest: Stallpflicht auch in Teiles des Kreises Pinneberg

Weil im Kreis Steinburg die Geflügelpest ausgebrochen ist, müssen auch in Teilen vom Kreis Pinneberg ab sofort alle Hühner, Enten und Gänse im Stall gehalten werden. Außerdem hat der Kreis entschieden, dass kein Geflügelfleisch und keine Eier aus der Region ausgeliefert werden dürfen.| NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

