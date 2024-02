Stand: 05.02.2024 09:46 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neuer Bürgermeister für Tornesch

Tornesch (Kreis Pinneberg) hat einen neuen Bürgermeister: Christopher Radon (CDU) hat sich gestern bei der Wahl mit 57,1 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Er war gegen Ann Christin Hahn von Bündnis 90/Die Grünen angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 52 Prozent. Amtsantritt für den neuen Rathauschef ist am 1. Juli. Dann will sich Hahn unter anderem für mehr Kita-Plätze, Digitalisierung an Schulen und ein attraktives Stadtzentrum einsetzen. Noch-Bürgermeisterin Sabine Kählert war nicht mehr zur Wahl angetreten. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 09:30 Uhr

Illegale Müllkippe in Norderstedt verschwindet

Die illegale Müllkippe in Norderstedt (Kreis Segeberg) soll von heute an abgebaut werden. 15.000 Kubikmeter Abfall türmen sich seit Jahren meterhoch auf der Deponie in Norderstedt-Friedrichsgabe. Zum Teil gefährlicher Müll wie Asbest, Kunststoffe, Dämmstoffe und Teerpappe muss getrennt und sicher entsorgt werden. Der ehemalige Betreiber der Deponie hatte über Jahre immer weiter Müll angenommen - er ist zu zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Land will, 3,8 Millionen Euro für die Räumung zur Verfügung stellen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten an der A23 bis Freitag

An der A23 stehen erneut Notfallreparaturen an. Zwischen Halstenbek-Krupunder (Kreis Pinneberg) und Hamburg Eidelstedt muss eine kaputte Entwässerungsleitung repariert werden. Deshalb kann es heute besonders im Feierabendverkehr länger dauern. Um die Baustelle einzurichten ist in Richtung Hamburg zwischen 9 und 18 Uhr nur eine Spur befahrbar. Das gleiche gilt für den Abbau der Baustelle am Freitag. Bis dahin ist dann nur der Seitenstreifen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2024 | 08:30 Uhr