Stand: 02.02.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bundesgerichtshof prüft Urteil im Stutthof-Prozess

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich mit dem sogenannten Stutthof-Prozess. Es geht um die Verurteilung einer heute 98-jährigen ehemaligen Sekretärin in dem Konzentrationslager. Das Landgericht Itzehoe hatte Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und versuchtem Mord in fünf Fällen zu zwei Jahren Bewährung verurteilt. Dagegen wurde Revision eingelegt,der Antrag ging nun beim BGH ein. Dass es so lange gedauert hat, liege daran, dass das Landgericht Zeit gebraucht habe, um das Urteil auszuformulieren, erklärte ein BGH-Sprecher auf NDR-Anfrage. Das BGH überprüft nun unter anderem, ob im Prozess Fehler begangen wurden. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Streiks bei Bus und Bahn in Südholstein

Bis Sonntag geht nichts mehr bei Bus und Bahn der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) sowie der U1 zwischen Großhansdorf (Kreis Stormarn) und Norderstedt (Kreis Segeberg). Schülerinnen und Schüler aus Südholstein, die auf den Bus angewiesen sind und nicht zur Schule kommen, bekommen laut Bildungsministerium dafür keinen Fehltag - müssen sich aber trotzdem bei der Schule abmelden. Die Gewerkschaft ver.di hat auch kurzfristig das Bodenpersonal am Flughafen Hamburg zu einem Streik aufgerufen. Allerdings soll der Flugbetrieb weitgehend normal laufen, so der Flughafen. Am Donnerstag hatten bereits die Sicherheitskräfte gestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Norddeutsche Tischtennismeisterschaften in Quickborn

In Quickborn (Kreis Pinneberg) werden die Norddeutschen Meisterschaften im Tischtennis ausgetragen. Drei Norderstedterinnen und ein Athlet aus Bargteheide (Kreis Stormarn) sind dabei. Außerdem gibt es in Hamburg auch die Norddeutschen Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik. Sportler und Sportlerinnen aus Reinbek (Kreis Stormarn), Kaltenkirchen und Klein Rönnau (beide Kreis Segeberg) treten im Hochsprung, Stabhochsprung und 60-Meter-Lauf an. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2024 | 08:30 Uhr