Stand: 29.01.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

B75 bei Bad Oldesloe wieder frei

Nach rund einem Monat ist die B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wieder frei. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) am Montag mitgeteilt. Allerdings dürfen Fahrzeuge erstmal nicht schneller als 40 Kilometer pro Stunde fahren. Die Straße stand Ende Dezember nach starken Regenfällen komplett unter Wasser. Ein Gutachter musste deshalb klären, ob die Straße unterspült und dadurch beschädigt wurde. Laut Gutachten waren aber nur kleinere Reparaturarbeiten am Radweg nötig. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 11:00 Uhr

Streik endet: Züge fahren fast überall wieder

Seit heute Nacht ist der Streik der Lokführer vorzeitig beendet. Auch in Südholstein lief der Bahnverkehr heute Morgen wieder. Nur vereinzelt fielen noch Züge aus, zum Beispiel zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Kiel, Elmshorn und Itzehoe (Kreis Steinburg) oder auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Bargteheide (Kreis Stormarn). Das hatte jedoch nicht überall mit dem vorangegangenen Streik zu tun: Zwischen Hamburg und Bargteheide war laut Bahn zum Beispiel ein kaputter Zug der Grund für die Ausfälle, woanders lag es an Bauarbeiten, sagte die Nordbahn. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Trecker-Konvois auf dem weg nach Hamburg

Zu einer großen Bauern-Demo in Hamburg sind heute auch Konvois aus Südholstein unterwegs: Unter anderem aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist laut Polizei heute Morgen ein Konvoi mit 60 Traktoren und anderen Fahrzeugen Richtung Hamburg gestartet. Die Demonstration ist von 10 bis 12 Uhr geplant, danach machen sich die Fahrzeuge wieder auf den Rückweg. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Tausende Menschen bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

In vielen Städten und Gemeinden gab es am Wochenende Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) waren am Sonnabend laut Polizei etwa 6.000 Menschen auf der Straße, deutlich mehr als angemeldet. In Bargteheide (Kreis Stormarn) waren es 2.000 Teilnehmende. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Kritik am Kita-Förderungsgesetz

Einige Kita-Leiterinnen in Schleswig-Holstein kritisieren, dass das neue Kita-Förderungsgesetz die Qualität in der Kinderbetreuung nicht verbessert. Es sei schwer bei dem derzeitigen Fachkräftemangel den Betreuungsschlüssel einzuhalten, sagt auch Susanne Braun, Leiterin der Kita Streifenentenclub in Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Folge: Ist jemand krank, müssen Gruppen kurzfristig geschlossen oder Betreuungszeiten gekürzt werden. Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) erklärt auf NDR-Nachfrage, dass Kitas wegen des Fachkräftemangels vorübergehend einen niedrigeren Betreuungsschlüssel beantragen können. Außerdem will die Ministerin weitere Maßnahmen prüfen. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2024 | 08:30 Uhr