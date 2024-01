Stand: 26.01.2024 09:28 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Die Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) will ihre Notaufnahme behalten und im Rahmen einer Umstrukturierung ihre Chirurgie schließen. Das Land meint, das geht nicht zusammen. Eine Lösung könnte sein, die Klinik als Spezialversorger anzuerkennen. Um dafür zu werben, traf Geschäftsführer Guido Lenz am Donnerstagabend Vertreter des Landes. Da eine Entscheidung über den Lösungsvorschlag erst im Frühsommer fallen wird, werden sie die Chirurgie bis dahin weiterbetreiben, so Lenz. "Zumindest auch in Teilen, sodass wir eben auch die Formalien erfüllen, um auch zukünftig im Behandlungskapazitätennachweis des Landes geführt zu werden und weiter an der Notfallversorgung teilzunehmen." Je nachdem, wie das Land im Sommer über den Antrag der Klinik auf Spezialversorgung entscheidet, müsse sich dann die Klinikleitung auf eine neue Strategie verständigen, so Lenz. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Letzter Arbeitstag in der Druckerei Prinovis

Es ist der letzte Arbeitstag für viele Beschäftigte der Druckerei Prinovis in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Die Tochtergesellschaft von Bertelsmann hatte Anfang 2023 die Schließung bekannt gegeben. Für die Mitarbeitenden wurde damals ein Sozialplan ausgearbeitet und es sollte Jobmessen geben. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wechseln 140 der 545 Mitarbeitenden in eine Transfergesellschaft, weil sie noch keine neue Arbeit gefunden haben. Dort bekommen sie Kurzarbeitergeld und Hilfe, eine neue Stelle zu finden. Ein kleines Team in der Verwaltung wird in den nächsten sechs Monaten das Unternehmen abwickeln, dann ist Prinovis endgültig dicht. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Feuer in Elmshorner Parkhaus

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat in der Nacht ein Auto in einem Parkhaus im Flamweg gebrannt. Wie die Leitstelle mitteilte, konnten die Feuerwehrleute den Brand nur unter Atemschutz löschen. Warum der Wagen brannte, klärt nun die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:00 Uhr

