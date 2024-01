Stand: 23.01.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unternehmen in Südholstein rechnen mit Aufschwung durch Nothvolt

Viele Unternehmen im Kreis Pinneberg befürchten durch den jetzt beschlossenen Bau der Nortvolt Batteriefabrik im Kreis Dithmarschen, dass der Kampf um Fachkräfte noch schwieriger werden könnte. Viele erhoffen sich aber auch einen Aufschwung. 18 Prozent der 400 Mitglieder des Unternehmerverband Unterelbe-Westküste gehen davon aus, dass Northvolt mehr Fachkräfte in die Region bringt. Das ergab eine verbandsinterne Umfrage. Außerdem geht jedes dritte Unternehmen davon aus, dass sich das Straßen- und Schienennetz verbessert. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

Glinde spricht mit Einwohnern über Flüchtlingsunterbringung

Die Stadt Glinde (Kreis Stormarn) hat am Dienstagabend, 19 Uhr, zu einem Anwohnergespräch ins Bürgerhaus eingeladen. Bei dem Gespräch geht es darum, wie und wo zukünftig Geflüchtete leben können. Die Stadt findet keine Wohnungen mehr, um die Menschen unterzubringen. Deshalb sollen in einem Gewerbegebiet neue Unterkünfte entstehen. Einige Bürgerinnen und Bürger hatten dagegen ein Veto eingelegt. Am Dienstagabend sollen die aktuellen Pläne genauer erläutert werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz für Quickbornerin

Elke Schreiber aus Quickborn (Kreis Pinneberg) wird am Dienstagnachmittag mit dem Bundesverdienstkreuz von Daniel Günther in Kiel ausgezeichnet. Schreiber engagiert sich seit 20 Jahren in der Arbeiterwohlfahrt. Sie hat unter anderem einen Treffpunkt für Senioren mit Sportangebot aufgebaut oder Ausflüge gegen die Einsamkeit von älteren Menschen organisiert. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

