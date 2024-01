Stand: 22.01.2024 09:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bergung für Frachter vor Helgoland wird ausgeschrieben

Die Bergung des gesunkenen Frachters "Verity" in der Nordsee vor Helgoland wird ausgeschrieben: Die Vorbereitungen dafür laufen, sagte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn. Ende Oktober war die "Verity" mit einem anderen Frachter südwestlich von Helgoland zusammengestoßen. Fünf Seeleute sind bei dem Unglück ums Leben gekommen, vier werden noch vermisst, zwei Seeleute konnten gerettet werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 09:30 Uhr

Tausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Auch in Südholstein wurde am Wochenende gegen Rechtsextremismus protestiert. In Pinneberg waren es laut Polizei etwa 3.000 Teilnehmende, in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) mehr als 3.500 - weit mehr, als die Veranstalter erwartet haben. Organisatorin Mia vom Bündnis für Demokratie und Vielfalt zeigt, dass sich das ehrenamtliche Engagement lohnt: "Sich zu treffen und manchmal die Tage zu überstehen, wo kaum Leute kommen. Jetzt sind so viele da und stehen für das Richtige ein: für ein Miteinander, für die Demokratie und für die Vielfalt in unserem Land. Das ist großartig." Landesweit waren am Wochenende laut Veranstaltern zufolge mehrere Zehntausend Menschen auf der Straße. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

A23-Sperrung wird verlängert

Nach Sanierungsarbeiten sollten am Sonntag bei Pinneberg eigentlich beide Fahrstreifen der A23 in Richtung Hamburg wieder frei gegeben werden. Doch die dort festgestellten Frostschäden seien doch gravierender als erwartet, teilte die Autobahn GmbH mit. Deshalb bleibe zwischen Pinneberg-Nord und Halstenbek-Krupunder der rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt. In einer der kommenden Nächte muss die Autobahn dort sogar komplett gesperrt werden. Wann die Schäden beseitigt werden können, hängt laut Autobahnbetreiber vom Wetter ab. Über die Vollsperrung wird dann kurzfristig informiert. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

Oststeinbek fördert Schutz gegen Starkregen

In den vergangenen Jahren war Oststeinbek im Kreis Stormarn mehrmals von Starkregen betroffen. Problematisch sind dabei laut Gemeinde zu viele versiegelte Flächen, auf denen das Regenwasser nicht versickern kann. Die Mehrheit davon liege demnach auf Privatgrundstücken. Seit Anfang des Jahres unterstützt die Gemeinde deshalb als erste im Kreis Eigentümerinnen und Eigentümer, die Flächen so zurückbauen, dass dort Wasser wieder versickern kann. Bis zu 1.000 Euro zahlt die Gemeinde pro Projekt. Insgesamt stellt sie dafür 100.000 Euro zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

