Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen steigt

Immer mehr Kinder und Jugendliche haben mit psychischen Problemen zu kämpfen. Das ist das Ergebnis einer Studie des UKE Hamburg, das auch mehrere Experten im Land bestätigen. Demnach hätte jedes dritte Kind Probleme. In Schleswig-Holstein ist die Hilfe für Kinder schwierig - nahezu alle Therapieplätze in Psychiatrien seien belegt, sagt Anna Vetter, Ärztin an den Regio-Kliniken Elmshorn (Kreis Pinneberg). Auch niedergelassene Therapeuten hätten lange Wartelisten. Das Bildungsministerium hat reagiert und unter anderem Beratungsangebote und Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte zum Thema "psychische Gesundheit" eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Wildtiere sollen nicht gefüttert werden

Die Jäger im Kreis Pinneberg weisen darauf hin, dass Wildtiere auch bei den anhaltenden frostigen Temperaturen nicht gefüttert werden sollen. Schon im Herbst fressen sich die Tiere ihren Winterspeck an, jetzt fasten sie. Um gut zu überwintern brauchen sie kein zusätzliches Futter, sondern Ruhe. Nur in sehr schweren Wintern brauchen Rehe und Hirsche Unterstützung - das werde dann aber von der unteren Jagdbehörde angeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Schülerinnen-App gegen Hautkrebs gewinnt Regionalwettbewerb

Vier Schülerinnen des BBZ Bad Segeberg (Kreis Segeberg) haben beim Regionalwettbewerb der Start Up Challenge des Landes den ersten Platz belegt. Das Team hat eine App entwickelt, die mithilfe eines Armbands signalisiert, wann es Zeit wird, sich wieder einzucremen oder aus der Sonne zu gehen. Damit solle Hautkrebs vorgebeugt werden. Die Schülerinnen dürfen nun ihr Projekt im Februar beim Landesfinale vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

