Kreise wachsen, Wohnraumdefizit wird größer

In keiner anderen Region in Schleswig-Holstein ist die Einwohnerzahl in den vergangenen 20 Jahren so stark gewachsen wie in den Kreisen Segeberg und Stormarn, sagt das Statistikamt Nord. Demnach haben die Einwohnerzahlen in den beiden Kreisen zwischen 2002 und 2022 um jeweils zwölf Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr lebten hier nach Angaben der Kreise zusammengerechnet mehr als 530.000 Menschen. Die meisten Einwohner hat nach wie vor der Kreis Pinneberg, nämlich etwa 320.000. Was nach wie vor fehlt, ist Wohnraum. Laut einer bundesweiten Studie fehlen vor allem Sozialwohnungen: In ganz Schleswig-Holstein etwa 17.000. Experten gehen davon aus, dass das Defizit an Wohnraum voraussichtlich nicht mehr aufgeholt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Rellingen

In Rellingen im Kreis Pinneberg hat in der Nacht zum Mittwoch eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Laut Rettungsleitstelle war das Feuer in einem der Zimmer ausgebrochen und hatte dann auf den Dachstuhl übergegriffen. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden verletzt. Weil das Haus nach dem Brand zunächst nicht bewohnbar ist, müssen die rund zehn Menschen, die dort gelebt haben, woanders unterkommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Neue Anbieter für Busstrecken gesucht

In den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg fallen weiter viele Busse aus. Das liegt zum einen am Personalmangel und am hohen Krankenstand, sagt die Bahntochter Autokraft, deren Busse im Moment am häufigsten ausfallen. Weil schon einige Linien gestrichen wurden und es trotzdem nicht besser geworden ist, sollen Strecken jetzt von anderen übernommen werden, sagt der Kreis Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

