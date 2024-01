Stand: 16.01.2024 09:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Reform der Berufsschulen: Pinneberger Schulleiter besorgt

Viele Branchen haben Nachwuchsprobleme - und die Ausbildungsklassen in Berufsschulen werden immer kleiner. Ein Plan des Schleswig-Holsteinischen Instituts für Berufliche Bildung sieht unter anderem vor, Klassen von Berufsschulen zusammenzulegen. Für manche könnte das deutlich längere Schulwege bedeuten. Ulrich Krause, Leiter der Berufsschule Pinneberg, befürchtet, dass die Entscheidung den Fachkräftemangel in der Region noch verschärfen könnte, zum Beispiel weil Betriebe ihre Ausbildung nach Hamburg verlagern. "Der Weg nach Hamburg ist ja kürzer als in Schleswig-Holstein querzufahren", so Krause. Ob die Pläne tatsächlich so umgesetzt werden, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Prozessauftakt um erpresserischen Menschenhandel in Elmshorn

Am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt am Dienstag ein Prozess wegen erpresserischen Menschenhandels, unter anderem in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Angeklagt sind zwei Männer. Die beiden sollen einen anderen Mann gekidnappt haben, weil der ihnen viel Geld geschuldet haben soll. Außerdem sollen sie ihn brutal zusammengeschlagen haben, um ihn davon abzuhalten, sich an die Polizei zu wenden. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Schnee in SH: Glätte sorgt für Unfälle auf A7 und A1

Schneefall und Glätte haben in der Nacht zu Dienstag zu einigen Unfällen in Schleswig-Holstein geführt. Die A7 war laut Polizei zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt. Dort war ein Sattelzug auf glatter Straße in die Leitplanke gekracht und umgestürzt. Der Beifahrer wurde schwer verletzt. Und auch im Kreis Stormarn war einiges los: Auf der A1 in Richtung Fehmarn fuhren ein Lkw und ein Auto zwischen Ahrensburg und Bargteheide ineinander. Ein Fahrer wurde leicht, einer schwer verletzt. Auf der Sieker Landstraße bei Lütjensee rutschte ein Lkw in einen Graben. In Ahrensburg fuhr ein Bus gegen eine Wand, vier Menschen wurden leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

