Stand: 15.01.2024 10:32 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Glatteis: 20 Unfälle in SH, A7 bei Quickborn wieder frei

Am Morgen ist es in Schleswig-Holstein zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Unter anderem war die A7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn (Kreis Pinneberg) voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben. Dort waren laut Polizei ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Bei Kollmar (Kreis Steinburg) überschlug sich ein Auto. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mensch dabei leicht verletzt. Auf der B5 bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) kam ein Lkw von der Straße ab, weshalb die Bundesstraße aktuell in Höhe Grünhof in beiden Richtungen gesperrt ist. Insgesamt zählten die Beamten etwa 20 Glätteunfälle im Land. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 11:00 Uhr

Kreis Segeberg: Landwirte auf dem Weg nach Berlin

Die Proteste der Landwirte gehen heute mit einer Großdemo in Berlin weiter. Rund 90 Landwirte aus Südholstein sind mit dem Bus unterwegs nach Berlin, erklärte Thorge Rahlf vom Bauernverband Segeberg. "Man muss ungefähr drei Tage einplanen. Am ersten Tag fährt man hin, den zweiten Tag demonstriert man und den dritten Tag fährt man zurück. Das ist betrieblich nicht machbar. Deswegen fahren wir mit dem Bus." Bereits Sonntagabend sind etwa 300 Traktoren aus Bargteheide losgefahren. Die Demonstration in Berlin ist der Abschluss der Aktionswoche des Bauernverbands und richtet sich gegen die Streichung von Subventionen für die Landwirte. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Entkusseln des Holmmoors bei Quickborn

Von heute an bis Donnerstag geht es den Birken und Kiefern im Holmmoor an den Kragen. Das sagt zumindest Edelgard Heim, die Leiterin vom Elbmarschenhaus in Haseldorf (Kreis Pinneberg) und lädt zum Mitmachen ein. Hintergrund: Die Bäume wachsen zu gut auf dem nährstoffreichen Moorboden und beschatten ihn dann. Das gefährdet andere, seltene Pflanzen. Neben diesem sogenannten Entkusseln der Moore sollen während der Aktionstage für den Naturschutz auch defekte Stauanlagen ersetzt werden. Die halten laut Leiterin das Wasser im Moor zurück. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

SV Todesfelde bei den Hallenmasters

In Kiel hat am Sonnabend der SV Todesfelde als eines der acht besten Fußballteams in Schleswig-Holstein an den traditionsreichen Hallenmasters teilgenommen. Mehr als 1.300 Fans haben nach Angaben des Veranstalters dabei die Mannschaft aus dem Kreis Segeberg unterstützt - deutlich mehr als bei den anderen Teams. Nach einer souveränen Gruppenphase mit zwei Siegen und einem Unentschieden war im Halbfinale gegen Flensburg Schluss. Das Turnier gewann erstmals Regionalligist FC Kilia Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2024 | 11:00 Uhr