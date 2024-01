Stand: 12.01.2024 09:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bauern-Proteste: Landwirte aus Südholstein auf dem Weg nach Kiel

Um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu demonstrieren, sind Landwirtinnen, Landwirte und ihre Unterstützer aus allen Kreisen mit Traktoren und Transportern auf dem Weg nach Kiel zur zentralen Veranstaltung. Auch aus Südholstein sind mehrere Hundert Landwirte unterwegs. Die Trecker werden sich am Vormittag im Bereich des Westrings in Kiel zusammenschließen und dann eine Kolonnenfahrt durchs Stadtgebiet antreten. Nach der Abschlusskundgebung um 13 Uhr sollen sich die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Heimweg machen. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Vermutlich 50 Prozent weniger Holz bei Auktion in Daldorf

Weil die Waldböden durch Regen und Schnee aufgeweicht sind, kommt in diesem Jahr vermutlich weniger Holz für die Auktion in Daldorf (Kreis Segeberg) zusammen. Mit etwa 50 Prozent weniger Holzstämmen rechnet der Verband privater Waldbesitzer. Für die Auktion im Februar ist am Freitag Anlieferungsschluss. Regen und feuchte Böden seien grundsätzlich gut für die Wälder, so der Verband, allerdings kämen die schweren Maschinen deshalb zurzeit nicht in den Wald hinein. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Norderstedt: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend in Norderstedt (Kreis Segeberg) sind zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Eines der Kinder schwebte den Angaben zufolge kurz in Lebensgefahr. Die Kinder waren laut Polizei an der Schleswig-Holstein-Straße über eine rote Ampel gelaufen, eine 81-Jährige konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die beiden. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Gutachter klärt Verkehrstauglichkeit von B75 nach Überflutung

Um zu klären, ob die B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) nach der Überschwemmung noch stabil genug für die Verkehrsbelastungen ist, ist am Donnerstag ein Gutachter vor Ort gewesen. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Das Wasser hatten Feuerwehr und THW inzwischen abgepumpt. Wann die Ergebnisse vorliegen und wann die Straße wieder freigegeben wird, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

