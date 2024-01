Stand: 10.01.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verstärkte Kontrollen an B75 Sperrung nach Unfall

Die B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist seit gut einer Woche kurz vor der A21 gesperrt. Dort hatte es große Überschwemmungen gegeben. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte nach Polizeiangaben die Absperrung weggeräumt. Ein Lkw-Fahrer ist deshalb auf der Strecke weiterfahren. Als es nicht mehr weiter ging, wollte er seinen Lastwagen wenden, blieb aber stecken und der Anhänger drohte umzukippen. Eine Fachfirma muss das Fahrzeug bergen. Auch viele Autofahrer missachten laut Polizei die Sperrung. Die Beamten haben angekündigt, an der Sperrung nun verstärkt zu kontrollieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Ausfälle im Zugverkehr durch Bahnstreik

Der dreitägige GDL Streik bei der Bahn ist gestartet. Am Mittwochmorgen fahren deshalb nur einmal in der Stunde Züge von Ahrensburg, Bad Oldesloe und Reinfeld (alle Kreis Stormarn) in Richtung Hamburg oder Lübeck. Die Züge der Deutschen Bahn ab Elmshorn (Kreis Pinneberg) Richtung Itzehoe (Kreis Steinburg) fallen aus. Die Lokführer der Nordbahn streiken nicht mit. Auch bei der AKN gibt es keine Probleme. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Bauernstreik: Treckerkolonne durch Stormarn angekündigt

Probleme gibt es am Mittwoch auch auf den Straßen: Am Mittag rollt die nächste Treckerkolonne des Bauernverbandes durch den Kreis Stormarn: Von Hamberge aus soll es gegen 13 Uhr in Richtung Lübeck gehen. Dort ist am frühen Nachmittag eine Kundgebung geplant. Vor allem auf der B75 kurz vor Lübeck kann es deshalb am Nachmittag zu längeren Staus kommen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Lasbek: Polizei nimmt 63-Jahre alten Mann fest

Die Polizei hat in Lasbek (Kreis Stormarn) einen 63 Jahre alten Mann festgenommen. Zunächst war laut Polizei aus einem Haus eine "Bedrohungslage" gemeldet worden. Daraufhin wurde zunächst weiträumig um den Einsatzort abgesperrt, weil es Hinweise gab, dass der Mann bewaffnet sei, erklärte die Polizei. Nach etwa zweieinhalb Stunden wurde der Mann dann beim Verlassen des Hauses gefasst. Zu den Hintergründen machte die Staatsanwaltschaft wegen der noch laufenden Ermittlungen vorerst keine Angaben. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 05:30 Uhr

