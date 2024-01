Stand: 08.01.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Lkw-Fahrer schließen sich Protesten an

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) wird es am Bahnhof aufgrund der Bauern-Proteste eng. Dort haben sich Lkw Fahrer den Protesten angeschlossen. Die Logistikbranche sei ähnlich wie die Landwirte mit enormen Kosten belastet, so Thomas Rackow vom Unternehmensverband Logistik. Bis Freitag wollen auch Lkw an den Demos des Landesbauernverbandes teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Bauern-Proteste in Südholstein

Im ganzen Land kommt es heute zu Bauern-Protesten. Die Autobahnauffahrt bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist noch bis 9 Uhr dicht. Auf der B4 rollt ein Trecker-Konvoi auf etwa 10 Kilometern in Richtung Hamburg. Auf der B206 fahren ab 9 Uhr zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg sowie in Norderstedt und in Bad Segeberg weitere Konvois. Die B432 wird dort gesperrt. Auf der B431 im Kreis Pinneberg ist aktuell ein langer Konvoi zwischen Moorege und Wedel unterwegs. Gegen 10.30 Uhr beginnt in Barmstedt eine Rundfahrt bis 15 Uhr soll die Strecke über Hemdingen - Quickborn - Pinneberg - Elmshorn und Bokholt-Hanredder abgefahren werden. Im Kreis Stormarn sind nach Angaben der Polizei fast alle Straßen von Trecker Demos betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Geplatztes Fernwärmerohr in Elmshorn

Nach Polizeiangaben ist in der Schauenburger Straße in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein Fernwärmerohr geplatzt. Dadurch kann es in einigen Haushalten kein Heißwasser geben. Wie viele Haushalte genau betroffen sind, ist noch unklar. Das Rohr wird derzeit von den Stadtwerken repariert. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 05:30 Uhr

