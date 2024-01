Stand: 05.01.2024 11:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unternehmer Günther Fielmann ist tot

Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette, Günther Fielmann, ist tot. Er starb am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee (Kreis Stormarn), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Günther Fielmann spendete zu Lebzeiten viel, für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Ökologie und Naturschutz. Im Jahr 2016 erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland er wurde Ehrenbürger Schleswig-Holsteins. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 11:00 Uhr

Halstenbek: Planfeststellungsverfahren für neue Abstellgleise

In Halstenbek im Kreis Pinneberg will die Deutsche Bahn die Abstellgleise für ICE-Züge erweitern. Vier Gleise sollen dazugebaut werden. Einige Anwohnerinnen und Anwohner in Halstenbek befürchten deshalb eine ganze Menge Lärm, denn der erste Bauabschnitt ist für ein Jahr angesetzt. Bis zum 16. Januar können Betroffene noch beim Eisenbahn-Bundesamt Einwände einreichen. Die Gemeinde Halstenbek hat nach eigenen Angaben noch ein bisschen länger Zeit: bis Anfang Februar kann sie eine Stellungnahme einreichen. Im Anschluss will das Eisenbahn-Bundesamt über das weitere Vorgehen entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

50.000 Euro für Sanierung der Friedenskirche in Siek

In Siek im Kreis Stormarn soll der Turm der Friedenskirche saniert werden. Und dafür gibt es jetzt 50.000 Euro von der Stiftung Denkmalschutz. Die Friedenskirche ist eine der ältesten Kirchen im Kreis. Ihr Fundament stammt aus dem 13. Jahrhundert. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Bauern wollen protestieren

Viele Landwirte wollen ab Montag demonstrieren, auch im Süden Schleswig-Holsteins. Die Bauernorganisation "Land schafft Verbindung" will am Montag alle A7-Auffahrten zwischen Dänemark und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) blockieren. Die Auffahrten wurden bereits am Freitag als Versammlungsorte für Mahnwachen angemeldet, bestätigte die Vorsitzende der Organisation NDR Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Bauernverbände sollen außerdem unter anderem in Norderstedt, Trittau (Kreis Stormarn) und Pinneberg Rundfahrten durch die Kreise starten. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

B75 vermutlich noch tagelang voll gesperrt

Bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) steht die B75 zwischen Hamburg und Travemünde seit zwei Tagen unter Wasser - und die Abpumparbeiten von Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk (THW) dauern an. Ein Feuerwehrwehrsprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, er schätze, dass die Bundesstraße noch ein paar Tage dicht sein werde. Ein Gutachter müsse prüfen, wie stabil die Bundestraße noch sei. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 15:00 Uhr

