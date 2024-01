Stand: 04.01.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ernste Hochwasserlage in Südholstein

In Südholstein sind die Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Die Leitstelle West, die für Rettungseinsätze in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg zuständig ist, hat seit Mittwoch knapp 100 Einsätze gemeldet. Überall muss gepumpt werden - aus Gräben, von Straßen und aus Kellern. Vor allem Pinnau, Krückau (beide Kreis Pinneberg) und Mühlenau (Kreis Steinburg) haben zum Teil so hohe Wasserstände wie seit zehn Jahren nicht mehr. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Zweithöchste Warnstufe im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg sind die Pinnau und Krückau über die Ufer getreten. Sie stehen aktuell bei 2,25 Meter und haben damit die zweithöchste Warnstufe erreicht. Dafür erfasst das Umweltministerium die Pegelstände an besonders kritischen Stellen. Und die gibt es auch an der Trave, Beste und Bille im Kreis Stormarn. Da sind vor allem Bad Oldesloe und Reinbek betroffen - und noch steigen die Pegel. Bei Föhrden-Barl an der Bramau (Kreis Segeberg) werden Deiche vorsorglich mit Sandsäcken verstärkt. In Rellingen (Kreis Pinneberg) musste ein Pumpenhaus eines Klärwerks leergepumpt werden. Inzwischen haben die Einsatzkräfte dort die Lage wieder im Griff. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Weiterhin Vollsperrung der Bundesstraße B75

Die Bundesstraße 75 steht seit zwei Tagen unter Wasser. Weil es nicht aufhört zu regnen, kann die Feuerwehr auch nicht weiter abpumpen, erklärt Kreisfeuerwehrführer Olaf Klaus. "Wir müssen jetzt halt abwarten, wie die Wetterlage ist. Das Wasser fließt ab. Aber pumpen können wir aufgrund der Massen nicht." Zwischen Bad Oldesloe, Rümpel und Pölitz (alle Kreis Stormarn) stehen die Felder unter Wasser. Weil die B75 der tiefste Punkt ist, laufe dort alles zusammen, so Klaus. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Norderstedter Ü80-Treff gegen Einsamkeit

Eine Initiative aus Norderstedt (Kreis Segeberg) setzt das um, was die Bundesfamilienministerium jüngst beschlossen hat: Eine Strategie gegen Einsamkeit. Das Netzwerk Norderstedt veranstaltet zweimal im Monat eine Männergruppe. 14 Senioren um die 80 Jahre treffen sich um "gemeinsam" zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2024 16:30 Uhr

