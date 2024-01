Stand: 02.01.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Silvesternacht hält Einsatzkräfte in Atem

Die Südholsteinischen Feuerwehren sind zur Silvesternacht oft ausgerückt. Fast 50 Einsätze zählt die Rettungsleitstelle allein im Kreis Pinneberg, ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Im Kreis Segeberg wurden die Einsatzkräfte 25 Mal alarmiert, in Stormarn gab es 15 Einsätze. In Glinde verletzte sich ein 8-jähriger Junge schwer an den Händen. Er hatte einen vermeintlich abgebrannten Böller aufgehoben, der dann explodierte. Der Junge musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch die Polizeidirektionen in Südholstein sprechen von mehr Einsätzen als im Vorjahr. Insgesamt rückten die Polizistinnen und Polizisten mehr als 300 Mal aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Norderstedt: Kontrollorte an U-Bahnhöfen verlängert

Die U-Bahnhöfe in Norderstedt (Kreis Segeberg) bleiben auch im neuen Jahr sogenannte "Kontrollbereiche". Dort dürfen Polizistinnen und Polizisten auch ohne Anlass Personalausweise und Taschen überprüfen. Hintergrund seien zuletzt vermehrte Straftaten gewesen, erklärt Polizeisprecherin Sandra Firsching. Da die Kontrollen der letzten Wochen noch keine Änderung gezeigt hätten, wurde der Kontrollbereich nochmals bis Ende März verlängert. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Neue Bürgermeister in Südholstein starten ihre Ämter

In Norderstedt, Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg) und Pinneberg beginnen im Januar die Amtszeiten der neuen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Stefan Bohlen (parteilos) hat in Kaltenkirchen heute seinen ersten Arbeitstag. Katrin Schmieder startet am 10. Januar in ihr neues Amt als Oberbürgermeisterin von Norderstedt. Sie ist Mitglied bei den Grünen, trat jedoch zur Wahl als Unabhängige an. Einen Tag vorher wird in Pinneberg der parteilose Thomas Voerste am 9. Januar in sein Amt eingeführt. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

