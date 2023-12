Stand: 29.12.2023 08:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ahrensburger Vornamen-Statistiker veröffentlicht beliebteste Baby-Namen

Der Hobby-Vornamen-Statistiker Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat mehr als 280.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet: Die beliebtesten Vornamenbei den Mädchen in Schleswig-Holstein sind Emma, Lia und Ella. Bei den Jungs liegen Noah, Mats und Liam weit vorn. Auffällig in Schleswig-Holstein sei die Nähe zu Skandinavien, sagt Knud Bielefeld. Einige Namen wie Bosse, Jeppe, Jolle, Lölle, Momme, Rune kämen nur hier vor. In die Top 10 hat es davon kein Name geschafft. Seit Jahren gehe der Trend zu kurzen, knappen Namen, besonders beliebt seien die Anfangsbuchstaben M und L, sagt Knud Bielefeld. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Neues Bezahlsystem in HVV-Bussen gilt ab Montag

Zum Jahreswechsel wird das Bezahlsystem in Bussen im Hamburger Stadtgebiet umgestellt. Wer dann dort unterwegs ist, kann sein Ticket nicht mehr mit Bargeld bezahlen. In den Bussen gibt es künftig ein Terminal, an dem mit einer vorher aufgeladenen Prepaid-Karte bezahlt wird. Diese Karten gibt es in Supermärkten, Kiosken, an Tankstellen und an U-Bahn- Haltestellen zu kaufen, wo sie auch aufgeladen werden können. Der HVV hofft nach eigenen Angaben, dass Busse durch das neue System pünktlicher werden. Wer in Südholstein in den Bus steigt, kann erst mal weiter mit Bargeld zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.12.2023 | 08:30 Uhr