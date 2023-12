Stand: 28.12.2023 08:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuerwerksverkauf in Südholstein gestartet

Seit heute darf auch in Südholstein Feuerwerk für Silvester verkauft werden. Die Feuerwerks-Garage in Schenefeld (Kreis Pinneberg) war auch in diesem Jahr wieder eine der ersten Verkaufsstellen, die eine Minute nach Mitternacht ihre Türen geöffnet hat. Laut Betreiber Heiko Leipholz gehören vor allem Hobby-Pyrotechniker zu seinen Kundinnen und Kunden, die sich ihre eigene Show zusammenstellen. Seit Mitternacht seien schon mehrere Hundert Kunden gekommen, sagte Leipholz am Donnerstagmorgen. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Protest von Landwirten: Darum hängen Stiefel an Ortsschildern

Die Landwirtinnen und Landwirte in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn hängen als stillen Protest Gummistiefel oder Arbeitsschuhe an Ortsschilder - symbolisch für die Aussage: "Hängen die Bauern ihre Schuhe an den Nagel und verlassen ihre Höfe, dann sterben die Dörfer aus." Laut Thorge Rahlf vom Kreisbauernverband Segeberg wurde in verschiedenen Gruppen zu der Aktion aufgerufen. Viele Landwirtinnen und Landwirte kritisieren die angekündigten Sparpläne der Bundesregierung. Ab dem 8. Januar ist eine bundesweite Aktionswoche mit Demonstrationen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Leichtathletikanlange in Pinneberg wird saniert

Die Leichtathletikanlage im Sport- und Erholungsgebiet "An der Raa" in Pinneberg wird für fast zwei Millionen Euro saniert. An den Kosten beteiligen sich Bund und Land mit 900.000 Euro, wie das Innenministerium bekannt gab. Das Geld kommt aus dem Investitionspakt Sportstätten. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Norderstedt: Falsche Polizisten nehmen Seniorin 20.000 Euro ab

Zwei falsche Polizisten haben einer Rentnerin aus Norderstedt (Kreis Segeberg) 20.000 Euro abgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, übergab die über 80-Jährige zwei falschen Beamten am Freitag das Bargeld. Das Duo hatte zuvor behauptet, dass in der Nachbarschaft im Ortsteil Garstedt eingebrochen worden sei und sie die Wertgegenstände der Frau verwahren könnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Männer trugen den Angaben zufolge graue Hosen und Jacken. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 07:00 Uhr

