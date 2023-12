Stand: 18.12.2023 09:10 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Landwirte aus Südholstein auf dem Weg zur Demo in Berlin

Nach Angaben der Kreisbauernverbände sind heute früh mehrere 100 Landwirte aus Südholstein auf dem Weg nach Berlin, um an einerGroßdemo vor dem Brandenburger Tor teilzunehmen. Zu der Demo rief der Deutsche Bauernverband auf. Es geht um die Sparpläne der Bundesregierung. Die sehen vor, dass Landwirte im kommenden Jahr keine Subventionen mehr für Diesel bekommen. Sie sollen zudem für ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge Kfz-Steuern zahlen. Peter Koll vom Kreisbauernverband Stormarn fürchtet dadurch einen erheblichen Wettbewerbsnachteil, denn wenn der Diesel teurer ist, wird die Erzeugung auch teurer und die Supermärkte kaufen dann billiger im Ausland ein. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08.30 Uhr

Raa-Besenbek: Weiter Ausnahmezustand am Schöpfwerk

In Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) läuft auch heute Morgen der Einsatz am Schöpfwerk weiter. Laut Rettungsleitstelle sind immer noch 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk vor Ort, um die provisorisch verlegten Pumpen und Schläuche zu überwachen. Am Freitag waren in dem Schöpfwerk die beiden Pumpen ausgefallen, die normalerweise das Wasser, das sich im Hinterland sammelt, in die Krückau bringen. Wenn sie ausfallen, droht das Hinterland zu überfluten. In den kommenden Tagen soll laut Leitstelle eine Ersatzpumpe aus den Niederlanden ankommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08.30 Uhr

