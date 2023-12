Stand: 15.12.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Regiokliniken Elmshorn erweitern Kinder- und Jugendpsychiatrie

Wegen zu langer Wartezeiten, zu wenigen Therapieplätzen und einem zunehmenden Behandlungsbedarf erweitern die Regiokliniken in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das Land fördert den Anbau mit etwa drei Millionen Euro. Vier Millionen kostet der Anbau insgesamt. Jährlich werden in dem Klinikum etwa 1.800 junge Patientinnen und Patienten behandelt - Tendenz steigend. Der Anbau soll im Herbst 2024 fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:30 Uhr

Urteil nach gesprengten Geldautomaten in Oststeinbek erwartet

Heute könnte vor dem Lübecker Landgericht das Urteil in einem Prozess gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger fallen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung halten ihre Plädoyers. Im März hatten mehrere Personen in Oststeinbek im Kreis Stormarn zwei Geldautomaten gesprengt. Dabei erbeuteten sie rund 190.000 Euro. Durch die Explosion wurden die umliegenden Gebäude zum Teil stark beschädigt. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 22 Jahre alter Mann, wurde gefasst und muss sich seit Mitte Nobember vor Gericht verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:30 Uhr

Kellerbrand in Kaltenkirchen

In der Nacht zum Freitag hat es einen Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gegeben. Etwa 80 Helfer waren laut Leitstelle gegen 22 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus ausgerückt. Weil der Rauch durchs Treppenhaus und von dort in mehrere Wohungen zog, wurden mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes medizinisch betreut. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2023 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.12.2023 | 08:30 Uhr