Stand: 14.12.2023 08:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Urteil gegen Messerangreifer von Pinneberg

Das Landgericht Itzehoe hat einen 22-jährigen Messerangreifer zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter waren davon überzeugt, dass der Mann im Sommer vor einem Jahr in Pinneberg einen 19-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat. Der 19-Jährige wollte den Angeklagten laut Staatsanwaltschaft damals von einer Schlägerei abhalten. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Kreis Pinneberg weitet Elternberatung in Kindertagesstätten aus

Im Kreis Pinneberg soll die Elternberatung in Kindertagesstätten ausgeweitet werden. Ab Januar soll es das Angebot in 37 Kitas geben, sagt der Kreis. Hier können Eltern dann zum Beispiel mit externen Beraterinnen und Beratern sprechen, die in die Kitas kommen – beispielsweise, wenn sie Fragen dazu haben, ob sich das eigene Kind altersgerecht entwickelt. Bisher gibt es das Angebot in 26 Kitas, eine davon die AWO Kita Dolli Einstein in Pinneberg. Um die Elternberatung weiter zu stärken, hatte der Kreis das Budget von jährlich 250 000 Euro auf 350 Tausend Euro aufgestockt. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Zugausfall bei Nordbahn durch heißgelaufene Räder

Auf der Strecke von Hamburg nach Elmshorn (Kreis Pinneberg) musste am Mittwoch gegen 18:30 Uhr laut Deutscher Bahn ein Zug der Nordbahn stehenbleiben, weil Räder heiß gelaufen war. Erst drei Stunden später waren sie laut Bahn so weit abgekühlt, dass der Zug weiterfahren konnte und die Strecke wieder frei war. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Handball-WM der Frauen: Henstedt-Ulzburgerin verpasst Halbfinale

Annika Lott aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Skandinavien den Einzug ins Halbfinale verpasst. Gegen Schweden verlor die DHB-Auswahl mit 20 zu 27. Für Annika Lott und ihre Teamkolleginnen geht’s jetzt um die Plätze fünf bis sieben. Die sind wichtig für die Olympia-Qualifikation im kommenden Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.12.2023 | 08:30 Uhr