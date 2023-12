Stand: 07.12.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Lokführer-Streik - Alle AKN Verbindungen fallen aus

Ab heute Abend um 22 Uhr bis Freitagabend um 22 Uhr streiken erneut die Lokführerinnen und Lokführer. Auch Südholstein ist betroffen, insbesondere die Fahrgäste der AKN. Hier fallen nämlich alle Fahrten aus. Einen Schienenersatzverkehr wird es laut einer Sprecherin nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Tag des brandverletzten Kindes - Aktionen in der Region

Luftballons in einer Wedeler Kinderarztpraxis im Kreis Pinneberg, eine Spendenbox bei der Nachbarschafts-Glühweinfeier in Norderstedt (Kreis Segeberg) und Info-Vitrinen im Kulturamt. Auch Südholsteiner Einrichtungen beteiligen sich am bundesweiten Tag des brandverletzten Kindes. Die Norderstedter Initiative Paulinchen e.V. will über die Gefahren von Verbrennungen und Verbrühungen bei Kindern aufklären. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Kreis Segeberg beschließt Haushalt für 2024

Der Kreistag Segeberg will heute den Haushalt für das kommende Jahr beschließen. Obwohl der Kreis in diesem Jahr ein Plus erwirtschaftet hat, wird abschließend von einem Minus von mehr als 18 Millionen Euro ausgegangen. Grund dafür ist unter anderem die schwächelnde Wirtschaft. Ob es dadurch zu finanziellen Einschnitten kommen könnte, die für die Bürgerinnen und Bürger spürbar sein werden, hat der Kreis auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bislang nicht beantwortet. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

