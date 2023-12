Stand: 04.12.2023 10:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Gemeinde Henstedt-Ulzburg berät über Klage zur Ostküstenleitung

Ob Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) gegen die Ostküstenleitung klagen wird, soll Montagabend im Planungsausschuss der Gemeinde beraten und beschlossen werden. Ursprünglich hatten sich drei Parteien für eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht ausgesprochen. Inzwischen will dies nur noch die BfB – die Partei "Bürger für Bürger". Jens Iversen erklärte, dass die Leitung nicht grundsätzlich in Frage gestellt werde – dafür aber die Trassenführung. "Wir glauben, dass im Raum Lübeck auf der Trasse der zukünftigen A20 die Stromleitung wesentlich besser, effizienter, weniger umweltschädlich und vor allem deutlich preiswerter zur A7 führen kann. Um dann auf die Nord-Süd- Leitung zu stoßen." Eine Rechtsanwältin hatte der Gemeinde zuletzt wenig Chancen eingeräumt, vor Gericht gegen die Ostküstenleitung zu gewinnen. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Bereitschaftsdienst der Allgemeinärzte wird eingeschränkt

Von Januar an wird der Bereitschaftsdienst der Allgemeinärzte in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) eingeschränkt. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hatte wegen zu hoher Sozialbeiträge 450 Ärztinnen und Ärzte im Land entlassen, die über einen Pool den Bereitschaftsdienst übernommen haben. Jetzt steht fest: Ab dem 1. Januar bleiben die Anlaufpraxen in Bad Oldesloe montags, dienstags und donnerstags geschlossen. Wer in dieser Zeit ärztliche Hilfe braucht, soll sich an die 116117 wenden. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 06:00 Uhr

Handball-WM: Einsatz von Annika Lott fraglich

Bei der Handball-WM der Frauen muss die Deutsche Mannschaft weiter um die Rückraumspielerin Annika Lott aus Henstedt-Ulzburg bangen. Lott hatte im ersten Gruppenspiel gegen Japan einen Schlag auf die Schulter bekommen. Ob sie Montagabend gegen die Polinnen um den Gruppensieg mitspielen kann, ist unklar. Annika Lott zählt zu den Top-Torschützinnen aus der zweiten Reihe. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

