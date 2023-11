Stand: 28.11.2023 09:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ausbau Bahnstrecke Pinneberg-Elmshorn: Madsen trifft sich mit Deutscher Bahn

Der Ausbau der Bahnstrecke Pinneberg-Tornesch-Elmshorn wird immer wahrscheinlicher. Laut einem Ministeriumssprecher treffen sich Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und eine Vertreterin der Deutschen Bahn am Mittwoch, um eine offizielle Planungsvereinbarung zu unterschreiben. Unter anderem die Bürgerinitiative „Starke Schiene“ aus Tornesch (Kreis Pinneberg) setzt sich seit Jahren für einen Ausbau der Strecke ein – denn die aktuell zwei Gleise seien mit Güterzügen, Fernverkehr und Regionalbahnen überlastet. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Glinde: Antrag auf Kommunalen Ordnungsdienst

CDU und FDP in Glinde (Kreis Stormarn) wollen einen Kommunalen Ordnungsdienst im Hauptausschuss beantragen. Laut der Fraktionen fühlen sich immer mehr Menschen unsicher. CDU und FDP wollen dafür mindestens vier Vollzeitstellen schaffen und 150.000 Euro für Schulungen und Organisation bereitstellen. Die SPD, die als einzige im Hauptausschuss weiter stimmberechtigt ist, sieht die Abgabe polizeilicher Aufgaben kritisch. Sie fordert stattdessen mehr präventive Sozialarbeit für Jugendliche. Wenn der Antrag angenommen wird, müssen ihn am Donnerstag rein formell noch die Mitglieder der Stadtvertretung beschließen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

Bad Segeberg: Serieneinbrecher geschnappt

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) festgenommen, wie ein Sprecher jetzt bekanntgab. Der Verdächtige sei von mehreren Anwohnerinnen und Anwohnern überrascht worden und habe auf der Flucht sein Diebesgut verloren. Später sei er dann auch noch in einem Gartenhaus eingeschlafen. Wegen guter Zeugenbeschreibungen konnte die Polizei den 31-Jährigen dann schnell ausfindig machen und festnehmen. Der Verdächtige habe laut Polizei fünf Einbrüche in sieben Stunden begangen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2023 08:30 Uhr

