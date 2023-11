Stand: 21.11.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Bramstedt: Klinikum steht kurz vor Verkauf

Das Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist seit Monaten insolvent. Der Verkauf an einen neuen Träger steht nach NDR Informationen unmittelbar bevor. Über den Käufer wird kommende Woche in der Gläubigerversammlung entschieden. Bereits heute findet eine Betriebsversammlung der Mitarbeitenden statt. Hier sollen laut einer ver.di-Sprecherin Fragen der Mitarbeitenden von der Klinikleitung beantwortet werden. Auch der zuständige Insolvenzanwalt sei zur offenen Fragestunde vor Ort. Grund für die finanzielle Krise des Klinikums sind unter anderem fehlende Reha-Patientinnen und Patienten während der Corona-Pandemie. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 12:00 Uhr

Feuerwehrbedarfsplan in Ahrenburg zugestimmt

Der Hauptausschuss in Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat am Montagabend einem neuen Feuerwehrbedarfsplan zugestimmt. Dem ersten seit mehr als zehn Jahren, erklärt der Hauptausschussvorsitzende Detlef Levenhagen von der CDU. Der neue Bedarfsplan sieht laut Levenhagen vor, dass die Feuerwehr neue Fahrzeuge bekommt, außerdem soll ein neues Feuerwehrhaus mit Übungsplatz gebaut werden. Er fordert zudem, künftig alle drei bis vier Jahre zu prüfen, welche Veränderungen sich im Feuerwehrbereich ergeben haben und dann dementsprechend zu handeln. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

Fußball: Gruppen beim Hallenmasters ausgelost

Im Januar steht wieder das große Hallenmasters-Fußball-Turnier in Kiel an. Am Montag sind die Gruppen ausgelost worden: In Gruppe A muss Fußball-Oberligist SV Todesfelde aus dem Kreis Segeberg in der Vorrunde gegen den VfB Lübeck aus der 3. Liga sowie gegen SC Weiche Flensburg 08 und den 1. FC Phönix Lübeck aus der Regionalliga Nord ran. In Gruppe B treffen FC Kilia Kiel, Holstein Kiel, TSB Flensburg und PSV Neumünster aufeinander. Um ihre Profi-Spieler zu schonen, werden Holstein Kiel und der VfB Lübeck jeweils mit ihrer U23-Mannschaft antreten. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 08:30 Uhr

84-Jähriger gerät mit Auto auf U-Bahngleise

Ein 84 Jahre alter Autofahrer ist in Ahrensburg (Kreis Stormarn) am Montagabend mit seinem Auto auf die Gleise der U1 geraten. In Richtung U-Bahnhof Schmalenbeck legte der Senior laut Polizei 500 Meter mit seinem Wagen zurück. Ein Zugführer sah das Auto und konnte rechtzeitig eine Bremsung einleiten. Der Autofahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die sieben Fahrgäste der U-Bahn blieben den Angaben zufolge unverletzt. Warum der 84-Jährige auf die Gleise geriet, ist noch unklar. Die Strecke der U1 war mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 07:00 Uhr

Keine Impfmüdigkeit in Schleswig-Holstein

Angesichts der aktuellen Corona-Welle ruft der Kassenärzte-Chef Andreas Gassen vor allem Risikogruppen dazu auf, sich impfen zu lassen. Viele Menschen in Deutschland seien mittlerweile aber "impfmüde", sagte Gassen. In weiten Teilen Schleswig-Holsteins sieht das anders aus. Zum Beispiel vermelden Arztpraxen in Stormarn einen großen Andrang. Landesweit hat die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein in den vergangen zwei Monaten fast 170.000 Covid-Impfungen gezählt. Und mehrere Mediziner wollen jetzt doch wieder mehr Impf-Sprechstunden anbieten, sagt der Hausärzteverband, weil die Nachfrage so groß sei. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2023 06:00 Uhr

