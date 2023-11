Stand: 02.11.2023 09:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bohrstart für Fernwärmetunnel

In Hamburg beginnen die Bohrungen für einen Fernwärmetunnel unter der Elbe. Dafür wird am Donnerstag die 670 Tonnen schwere Bohrmaschine getauft. Künftig soll Abwärme aus Müllverwertung und Industrie südlich der Elbe das Kraftwerk in Wedel (Kreis Pinneberg) ersetzen. Das soll laut den Hamburger Energiewerken Ende 2025 ersetzt werden. Bis dahin bleibt es aber zunächst im Reservebetrieb. Eine Bürgerinitiative fordert die Abschaltung des Kraftwerks. Im Wohngebiet in der Nähe gebe es bei Ostwind Kohlestaub und Lärm durch Kohleraupen, so die Intiative. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Bergung des Frachters "Verity" noch offen

Nach der Frachterkollision vor Helgoland (Kreis Pinneberg) ist offenbar noch nicht klar, wann und wie die gesunkene "Verity" geborgen wird. Schleswig-Holstein Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sagte im Umwelt- und Agrarausschuss, es stehe noch nicht fest, wann das vom zuständigen Havariekommando geforderte Bergungskonzept fertig und umsetzbar ist und ob die 127 Kubikmeter Dieseltreibstoff vorher abgepumpt werden können. Gefahr für die Insel Helgoland oder die Küste geht vom Treibstoff laut Goldschmidt nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Nachbarschaftspreis für Kulturgarten Pinneberg

Der Kulturgarten Pinneberg aus Rellingen (Kreis Pinneberg) wird von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis gewürdigt. Der Kulturgarten bringe Menschen zusammen, heißt es von der Stiftung nebenan.de, die den Preis ausschreibt. Der Kulturgarten veranstaltet unter anderem ein monatliches Gartencafé, organisiert gemeinsames Gärtnern, Lesungen und ein Freiluft-Kino. Durch barrierefreie Hochbeete und Toiletten stehe der Garten allen offen, so die Stiftung. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

