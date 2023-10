Stand: 25.10.2023 22:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hier geht es zu den aktuellen Nachrichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Im Folgenden sehen Sie die Nachrichten aus dem Berichtsgebiet des Studios Norderstedt vom 25. Oktober 2023.

Jugendliche aus Tornesch entwickeln Havarie-Frühwarnsystem

In diesem Jahr sind so viele Containerschiffe auf den Meeren unterwegs wie noch nie zuvor. Das teilten die Vereinten Nationen mit. Die 14- und 17-jährigen Brüder Lennart und Louis Ruhe aus Tornesch im Kreis Pinneberg arbeiten an einem Havarie-Frühwarnsystem. Am Dienstag waren sie in Hamburg beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zu Gast. Mit dabei war Schifffahrtsnavigationsexperte Stefan Ruff: "Diese Entwicklung, die sie da machen, ist total spannend." In zwei Wochen geht es für die Brüder nach Panama. Da vertreten sie mit ihrem System Deutschland beim Weltfinale der Robotik-Olympiade. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Schiffskollision vor Helgoland: Diesel tritt aus dem Schiffswrack aus

Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe etwa zwölf Seemeilen südwestlich von Helgoland am Dienstag geht das Havariekommando Cuxhaven davon aus, dass die vier vermissten Seeleute tot sind. Damit sind fünf Menschen bei dem Unfall ums Leben gekommen, zwei konnten gerettet werden. Von den insgesamt 127 Kubikmetern Dieseltreibstoff an Bord der gesunkenen "Verity" seien etwa 90 Liter an die Wasseroberfläche gekommen. Der Treibstoff könne aber nicht aufgenommen werden, da er von Wind und Wellen verteilt werde und sehr schnell verdunste, so das Havariekommando weiter. Eine Gefahr für die Küste bestehe zur Zeit nicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 16:30 Uhr

Einwohnerversammlung in Prisdorf zwecks Integration

In Prisdorf im Kreis Pinneberg haben Gemeindevertreter am Mittwochabend in einer Einwohnerversammlung über die Unterbringung Geflüchteter in der Gemeinde informiert. Bürgerinnen und Bürger konnten Fragen stellen, sagt der Bürgermeister. Er hofft außerdem, dass sich Menschen finden, die die Familien bei der Integration unterstützen möchten. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Wieder Feuer in Kleingartenanlage in Elmshorn

In der Kleingartenanlage Holzweg in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist Dienstagfrüh eine Gartenlaube abgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Weil es in der Kleingartenanlage schon öfter gebrannt hatte, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei zu einem möglichen Zusammenhang. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2023 | 16:30 Uhr